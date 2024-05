Les eaux usées déversées directement dans la baie mardi

Des travaux de nettoyage annuels à la station de pompage entraîneront le déversement des eaux usées directement dans la baie de Sept-Îles, mardi.

La Ville de Sept-Îles demande à la population de réduire l’utilisation de l’eau, mardi, entre 3h du matin et 17h. On veut limiter autant que possible les rejets d’eaux usées dans la baie.

Durant cette période, des travaux de nettoyage et d’inspection annuels seront effectués à la station de pompage SP-3 de l’avenue Arnaud. L’opération requiert l’arrêt complet des pompes de la station.

Cela implique que les eaux usées seront déversées dans la baie sans traitement préalable.