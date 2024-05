Un surplus budgétaire de 7,7 M$ pour la Ville de Sept-Îles en 2023

La Ville de Sept-Îles a conclu l’exercice financier 2023 avec un surplus budgétaire de 7,7 M$. C’est ce qui a été révélé dans le rapport financier ainsi que les rapports de l’auditeur indépendant de la Ville de Sept-Îles qui ont été déposés à la séance du conseil du 13 mai.

Pour expliquer cet important écart, plusieurs facteurs sont en cause. Il y a la croissance de la richesse foncière, notamment issue des investissements de la grande entreprise, l’augmentation des rendements sur la trésorerie suite à des hausses successives des taux d’intérêts, ainsi que la facturation de services rendus, ont entraîné, en 2023, des revenus supplémentaires de l’ordre de 6,7 millions pour la municipalité, a expliqué la trésorière et directrice du Service des finances de la Ville de Sept-Îles, Suzy Lévesque.

De plus, les dépenses de fonctionnement ont été moins importantes que prévues, soit d’environ un million de dollars.

Avec le surplus, la Ville compte investir une partie importante dans les infrastructures sportives comme l’aménagement d’un nouveau skatepark, la réfection du terrain de basketball au parc Holliday. L’argent servira aussi à l’acquisition de terrains pour le développement domiciliaire et le recouvrement de deux cellules au lieu d’enfouissement.

En considérant ces affectations, l’excédent accumulé est maintenant évalué à 13 M$.

En 2023, des investissements d’une valeur de 33,5 M$ ont été réalisés par la Ville de Sept-Îles. Cette somme a servi à la gestion des matières résiduelles (9,3 millions), la construction et la rénovation de bâtiments municipaux (8 millions), la réfection de rues (6,6 millions), la mise aux normes et la réfection d’infrastructures d’aqueduc et d’égout (4,7 millions), ainsi que l’aménagement de parcs et de terrains sportifs (3,5 millions).

En date du 31 décembre 2023, la dette de la Municipalité s’établit à 104,5 M$ ce qui représente 122,5 % de ses revenus. La Ville a pour objectif de ne pas dépasser 150% de ses revenus totaux pour sa dette.

Le maire a rappelé l’importance d’avoir une bonne gestion des finances de la Municipalité avec plusieurs projets majeurs à l’horizon.

« Que ce soit le nouvel aréna, le développement domiciliaire, l’hôtel de ville ou la réfection de rues, on sait qu’on a du pain sur la planche et qu’on se doit d’être plus vigilant que jamais dans le suivi des finances municipales, afin de pouvoir répondre aux attentes des citoyens et développer notre milieu, tout en respectant la capacité de payer des contribuables », affirme le maire