Coopérative de Gallix : une campagne de sociofinancement lancé prochainement

L’équipe de bénévoles derrière le projet de Coopérative de Gallix pour un service d’alimentation et de station-service poursuit ses démarches pour assurer son ouverture. Une campagne de sociofinancement sera lancée dans les prochains jours.

Dès le 15 mai, la population pourrait mettre la main sur divers prix à gagner en jeu dans le cadre de la campagne de sociofinancement, à saveur touristique. Elle se fera en collaboration avec la Ruche.

« Elle permettra de faire connaître notre beau coin de pays, d’où cette demande aujourd’hui de participer à la campagne, mais surtout de la faire voyager dans vos réseaux, vos familles et vos amis », souligne Réjean Porlier, l’ancien maire de Sept-Îles, impliqué dans le projet.

Parmi les prix : forfait gourmand, aventure, nature, découverte, détente, un panier de produits du terroir, des passes annuelles pour les sentiers fédérés de quad et de motoneige et de magnifiques t-shirts à vendre aux couleurs de Gallix, et produit par l’entreprise locale Caplan.

Le comité derrière la coopérative est dans les dernières étapes du financement de son projet très structurant qui donnera un nouveau souffle à Gallix.