SOPFEU | Le niveau de danger d’incendie est déjà élevé

À un peu plus d’un mois du début officiel de l’été, la Société de protection des forêts contre le feu lance déjà un appel à la prudence.

Dans un avis émis vendredi, elle indique que le niveau de danger d’incendie variera d’élevé à très élevé pour les prochains jours au Québec.

La SOPFEU rappelle qu’au printemps « il ne faut que quelques heures d’ensoleillement et de vent pour assécher les sols couverts de végétaux morts et les autres débris tels que des brindilles et des aiguilles de conifères ».

Pour le territoire de la Côte-Nord, le danger d’incendie est élevé selon la carte de la SOPFEU.

Au Québec, 80% des feux de forêt sont causés par des comportements négligents, tels les feux de camp non surveillé, les mégots de cigarettes ou le brûlage de rebuts, mentionne la Ville de Sept-Îles dans une publication sur ses réseaux sociaux.

« C’est notre responsabilité à tous d’être vigilants. Évitons les feux évitables », indique-t-on.

Pour connaître le niveau de danger d’incendie par région : https://sopfeu.qc.ca/