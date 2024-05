Réfection du terminal Mgr-Blanche : 10M$ du fédéral pour le Port de Sept-Îles

Le projet de réfection du terminal Mgr-Blanche ira de l’avant. Le Port de Sept-Îles a bouclé son financement avec l’obtention d’une contribution financière de 10M$ de la part du gouvernement fédéral.

La structure datant des années 1950 doit être rehaussée afin qu’elle puisse encore jouer son rôle.

« On est en péril parce que lorsqu’il y a de grandes marées, il peut y avoir jusqu’à un pied d’eau sur le quai. On a besoin de procéder à une rénovation qui est pressante », affirme le président-directeur général du Port de Sept-Îles, Pierre D. Gagnon.

Image de la modernisation du terminal de Mgr-Blanche

Le quai de Mgr-Blanche accueille les activités de l’escale de croisières Destination Sept-Îles Nakauinanu, ainsi que les services maritimes des remorqueurs qui sont requis pour assurer la sécurité des manœuvres de navigation des navires-vraquiers dans le port.

Dans un contexte de changements climatiques, cette modernisation du quai MGr-Blanche est encore plus nécessaire.

« Ce projet permettra d’adapter les infrastructures à cette nouvelle réalité pour faire en sorte que les terminaux du Port soient plus résilients et qu’ils puissent continuer à servir votre communauté », a affirmé la ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, Diane Lebouthillier, qui était présente à Sept-Îles, pour procéder à l’annonce.

Le projet est estimé à 30M$. En plus de l’aide de 10 M$ du gouvernement fédéral, le gouvernement du Québec avait confirmé sa participation, pour le même montant, en décembre 2023. La somme manquante sera assumée par le Port de Sept-Îles.

Les activités de construction devraient débuter dès la fin de la saison des croisières à l’automne. Ils seront complétés au printemps 2026, avant le début des croisières, espère-t-on.

Durant toute la période des travaux, il y aura des conséquences pour les activités des navires de croisières.

« Il y aura une relocalisation des navires de croisières vers le terminal de Pointe-au-Basque, mais on veut minimiser l’impact en débutant les travaux à un moment où il n’y a pas de croisières », dit M. Gagnon.

Le PDG du Port confirme que l’organisation travaille sur un projet de pavillon des croisières. Une telle infrastructure permettrait d’accueillir les croisières dans un bâtiment, plutôt que dans une tente, comme c’est le cas présentement.