Les arbitres serrent la vis dans les tournois de hockey adulte à Sept-Îles

Les organisations des tournois de hockey récréatifs pour adultes de Sept-Îles, ainsi que les arbitres, prennent les grands moyens pour éviter que ça dérape. Les joueurs pourraient payer cher leur inconduite, dès la prochaine année.

Les responsables du Challenge October Pete, du Tournoi Fred Chiasson et de la Classique du Printemps vont de l’avant avec la règlementation proposée par celui qui est en charge des arbitres pour les tournois pour adultes, Gilles Demers.

« Un joueur qui se fait suspendre lors d’un tournoi adulte ne pourra prendre part à aucun autre tournoi de ceux mentionnés pour la prochaine année et aura une partie de suspension lors du premier match de son équipe dans le tournoi de sa suspension », explique M. Demers.

Ça vaudra aussi pour un hockeyeur qui sera suspendu de sa ligue (Vétérans, Amicale et Intermédiaire). Il aura à purger autant de matchs qu’il lui reste avant un des tournois lors du dit événement, mais aussi, au retour dans la sa ligue.

« Les organisateurs et les arbitres, on voulait la paix. Les joueurs sont là pour s’amuser, avoir du fun, pas pour se faire blesser. Tout le monde travaille le lundi matin. Ceux qui ne comprennent pas ça resteront chez eux », exhorte Gille Demers.

Cette idée tramait dans la tête du responsable des chandails rayés noir et blanc et des organisateurs. Comme les ligues et tournois ne sont pas fédérés, « on y allait cas par cas, mais là, il n’y en aura pu de cas », assure M. Demers.

Yannick Landry, derrière le Challenge October Pete et la Classique du Printemps, en compagnie de Bobby Vachon, mentionne que l’édition 2023 de la Classique du Printemps a été l’élément déclencheur.

S’il parle de succès en considérant qu’un tournoi se déroule du début à la fin, il a qualifié la 13e édition de plus merdique. « Certains événements du passé ont été trop loin », évoquant notamment une altercation avec un arbitre et que « toutes les finales ont fini dans le désordre ».

« Cette année, la tolérance zéro a été appliquée », a-t-il dit. Les organisateurs de la Classique ont d’ailleurs mis fin à un match, alors qu’il restait 4 minutes à écouler au chrono. « Ce fut la plus belle édition, plus d’amusement. »

« Si d’autres ont le goût de faire de la merde, on va les geler », a-t-il laissé entendre, au sujet de la nouvelle règlementation.

Yannick Landry soutient que les arbitres sont rois et maîtres. « S’il n’y en a pas, il n’y a pas de tournois. On va sauver des gestes irréprochables. »

Cette façon de faire pourrait être appliquée dans les autres tournois sur la Côte-Nord.