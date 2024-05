Une journée découverte à la pêche au saumon à Sept-Îles

Une journée découverte permettant de se familiariser avec la pêche à la mouche au saumon se tiendra le 25 mai, sur le site du festival Innu Nikamu et au chalet scandinave.

Organisée par Saumon Québec en collaboration avec Shakutaimu et Pêche au féminin cet événement, qui se déroulera sur une journée, permettra l’union entre les pratiques de pêche au saumon actuelles, mais aussi l’implication de la communauté autochtone dans sa gestion de la ressource et la pratique de ses activités traditionnelles.

« Nous avons décidé d’organiser cette journée afin de former une relève pour la pêche sportive au saumon sur les rivières de la Côte-Nord, mais plus particulièrement pour favoriser les échanges ainsi que le partage des savoirs entre allochtones et autochtones. Afin d’assurer la pérennité de la ressource saumon de la rivière Moisie, il est impératif de collaborer tous ensemble pour comprendre les divers enjeux qui affectent la ressource et créer de l’harmonie entre tous les utilisateurs présents sur le territoire », explique le comité organisateur par voie de communiqué.

La journée sera divisée en blocs, ou plusieurs ateliers se tiendront et seront offerts sans frais pour les participants. Collations et breuvages seront servis tout au long de la journée, et elle se terminera par la diffusion de l’édition 2024 du Festival de film de pêche à la mouche (PALM) de Saumon Québec. Des musiciens seront également présents sur le site.

La place des femmes est centrale dans la réalisation de cette activité. Des activités de lancer à la mouche seront d’ailleurs réalisées par Joannie de Pêche au féminin et par Audrey Ringuette de Shakutaimu. L’organisation veut aussi qu’au moins la moitié de nos intervenants et animateurs lors de la journée soient des femmes, autochtones et allochtones.