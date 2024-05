La construction du pavillon de recherche du Cégep de Sept-Îles progresse

La construction du pavillon de Recherche et d’Innovation Rio Tinto IOC avance rondement. C’est ce qu’on peut constater dans une vidéo publiée par l’Institut technologique de maintenance industrielle.

Dans cette vidéo accélérée, on peut constater les travaux réalisés de juillet 2023 à janvier 2024. Le futur bâtiment est situé sur les terrains du Cégep de Sept-Îles, à l’angle des rues Rochette et de la Vérendrye.

La construction du pavillon est estimée à 42M$. Rio Tinto IOC soutient le projet avec une contribution de 4M$.

L’édifice accueillera trois bancs d’essai spécialisés dans les secteurs ferroviaire, de la maintenance industrielle et de l’intelligence énergétique. Le nouveau pavillon inclura également des bureaux de chercheurs, ainsi que des espaces de travail communs et d’autres destinées à l’entrepreneuriat et à la valorisation des innovations.