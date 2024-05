Bioénergie AE à Port-Cartier ouvre ses portes au public

Près de 30 personnes ont eu la chance de visiter les installations de Bioénergie AE de Port-Cartier le vendredi 3 mai.

Un bilan positif est tiré de l’événement et la directrice de l’Association forestière Côte-Nord (AFCN) se dit même surprise par la popularité de celui-ci.

« C’était la première visite offerte au grand public de cette usine et on a dû refuser des inscriptions parce que la demande était plus grande que le nombre de places disponibles », affirme Marie-Eve Gélinas.

Durant près d’une heure, les participants ont pu voir l’usine et se faire expliquer le processus qui permet de transformer la biomasse forestière en huile pyrolytique.

Pour Tony Chabot, vice-président aux opérations, secteur Côte-Nord, pour Rémabec, il était important de pouvoir ouvrir l’usine à la population pour bien expliquer ce qu’ils font dans celle-ci.

« Plus on fait connaître ce qu’on fait, plus c’est accepter et plus les gens peuvent comprendre tout le potentiel qu’il y a avec ce complexe », dit-il.

Cette activité était organisée dans le cadre du Mois de l’arbre et des forêts par l’Association forestière Côte-Nord. De nombreuses autres activités se dérouleront durant le mois de mai. Vous pouvez consulter la programmation en cliquant sur ce lien.