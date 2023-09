IOC fait un don de 4M$ au Cégep de Sept-Îles

Le pavillon du Cégep de Sept-Îles qui sera consacré à la formation, à la recherche et à l’innovation dans les secteurs ferroviaire, de la maintenance industrielle et de l’intelligence énergétique portera le nom de Rio Tinto IOC. La minière y va d’un don majeur de 4 millions de dollars.

Cet appui de taille de Rio Tinto IOC vient boucler la boucle au financement de ce pavillon déjà en construction, projet qui se chiffre maintenant à 42 millions de dollars. Il s’en est fallu peu pour que le projet soit repoussé d’un an, voire être en péril.

« On a fait face à un défi extrêmement grand par la poussée inflationniste, la pandémie. On a dû être imaginatif et travailler avec nos partenaires pour boucler le montage financier. Quand on a ouvert les enveloppes pour la concrétisation du projet, il y avait encore des dépassements de coût. On avait commencé les discussions avec IOC, mais ce n’était pas attaché. Ce sont des dossiers complexes à attacher. On a été à la limite possible du temps, sinon il aurait fallu retarder le pavillon pour un an et avec des coûts qui augmentaient de 2% par mois ça aurait mis en péril la réalisation du pavillon », souligne le directeur général du Cégep de Sept-Îles, David Beaudin.

Il remercie les équipes de Rio Tinto IOC qui ont cru au projet dès le départ, en plus de l’apport de tous les autres partenaires attachés au pavillon.

Sans ce pavillon, le Cégep aurait pu difficilement poursuivre sa croissance en recherche et en innovation en raison d’espaces étroits, ni même dépasser les 50 personnes reconnues à l’échelle nationale.

« On va pouvoir continuer notre croissance avec 90, 100 employés attitrés à la recherche et l’innovation et supporter les PME et les entreprises de la Côte-Nord et du Québec dans nos créneaux d’expertises », avance M. Beaudin.

RIO Tinto IOC s’ajoute donc aux autres grands joueurs de l’industrie associés au Cégep, notamment Alouette et ArcelorMittal.

« C’est notre objectif comme organisation d’avoir un impact régional et national, et bientôt international avec le pavillon de recherche et d’innovation. On a besoin de chacun de ces partenaires pour faire nos projets. On mène environ 200 projets chacun associé à une entreprise », indique David Beaudin.

Fierté pour IOC

Le chef des opérations de Rio Tinto IOC, Chantal Lavoie, parle de pôle de recherche et d’enseignement unique en Amérique du Nord. « Ça va encourager la création et ce sera porteur pour l’avenir. Ça va nous permettre d’être plus efficaces », mentionne-t-il, ajoutant que le Centre d’expertise RAIL assure la pérennité de QNSL.

Ce don de Rio Tinto IOC s’ajoute à l’investissement de 750 000$ fait en 2021 pour le Centre d’expertise ferroviaire RAIL.

S’il y a déjà quelques années que la minière travaillait avec le Cégep pour l’expertise ferroviaire, ce nouveau pavillon est une autre étape importante pour que des gens puissent étudier et faire de la recherche sur le ferroviaire, mais aussi du côté énergétique et de la maintenance industrielle, fait savoir José Riopel, directeur général de Chemin de fer, Port et Énergie de IOC.

Il soutient que c’est plus qu’un chèque ce don de 4 millions de dollars. « C’est un partenariat, c’est gagnant-gagnant. Ça va nous développer de futurs employés et ça amènera une expertise dans notre cour arrière. »

Il souligne aussi que c’était le souhait de l’entreprise de voir son nom associé à un des bâtiments du Cégep de Sept-Îles. « Les astres se sont alignés dernièrement. »