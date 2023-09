Moins de touristes cet été

Après des années exceptionnelles pour le tourisme dans la région, les entreprises œuvrant dans le domaine ont constaté une légère baisse d’achalandage durant la période estivale.

Le propriétaire des Chalets Didoche, à Longue-Pointe-de-Mingan, Anthony Cormier, a remarqué une baisse de l’achalandage touristique cet été. Il affirme que la situation est similaire pour d’autres personnes œuvrant dans l’industrie touristique.

L’accessibilité aux États-Unis plus facile que durant la pandémie et l’inflation font partie des facteurs expliquant la baisse. Le début de saison a été particulièrement difficile.

« La fermeture du pont Touzel et les feux de forêt ont vraiment scrappé le lancement de la saison touristique. Les mois de juin et juillet n’ont pas été fort pour le tourisme », souligne M. Cormier.

Il ajoute toutefois que le mois d’août a été plutôt bon, malgré la météo parfois pluvieuse. Il dit avec humour qu’il aurait aimé que la vague de chaleur qui a touché la région au début du mois de septembre ait lieu un peu plus tôt cet été, question de favoriser la venue de touristes dans la région.

Pour la propriétaire du Camping Laurent-Val à Sept-Îles, Francine Perreault, la dernière saison touristique fut un retour à la normale. Comme elle l’indique, les trois dernières années ont été synonymes de fort achalandage touristique, en raison de la pandémie qui a encouragé le tourisme au Québec.

« Les trois dernières années, on ne peut pas les prendre en référence, parce que c’était des années Covid. C’était plus compliqué pour les gens de sortir du Québec. Cette année, on a eu une année plus tranquille », dit-elle.

Du côté du Centre d’interprétation de l’histoire de Port-Cartier, une petite baisse au niveau de l’achalandage a été remarquée au cours de l’été.

« Il faut dire que les feux de forêt n’ont pas aidé à attirer les touristes sur la Côte-Nord », admet Guylaine Rioux, guide interprète au Centre d’interprétation de l’histoire de Port-Cartier.

Malgré cette légère baisse, l’institution a décidé de prolonger sa saison jusqu’au début du mois d’octobre. Cela permettra de faire venir de nombreux groupes scolaires, ou des aînés pour leur faire visiter le Centre.

« On a tout le temps des groupes qui viennent visiter, mais cette année, on va en avoir plus, parce qu’on prolonge notre saison. On va ainsi compenser la petite baisse de touristes qu’on a eue au Centre cet été », affirme Mme Rioux.