Votre journal papier désormais disponible le mardi

C’est une semaine historique pour votre Journal Le Nord-Côtier, qui est maintenant distribué par la poste, mais aussi, disponible dans différents points de dépôt et commerces.

Un jour, la mairesse de Montréal décida qu’elle en avait assez des Publisac. Ce qui, de fils en aiguille, de combats en désolation, d’acceptations en évolution, nous mène donc aujourd’hui à une première semaine de distribution par Postes Canada du Journal Le Nord-Côtier.

À go, tout le monde ensemble : on inspire, on expire.

Voilà, c’est fait. Je me sens mieux. J’espère que vous aussi.

On continue.

Il est possible que vous remarquiez un peu de retard en cette grande première. On fait encore quelques petits ajustements avec Postes Canada, on s’en excuse. Soyez sans crainte, la semaine prochaine : on fera encore mieux.

Nous avons plusieurs fois raconté la genèse de ce changement majeur, mais nous vous invitons pour plus de détails à lire la chronique de notre éditrice, Karine Therrien, en page 2 de votre édition du 3 mai.

Pour l’heure, regardons devant. Et devant c’est : le journal papier qui vous était distribué à la porte le mercredi, qui vous sera désormais disponible le mardi. Bien sûr, votre facteur vous le mettra dans la boîte aux lettres. Il le fera quelque part entre le mercredi et le vendredi.

Cependant, Le Nord-Côtier sera disponible une journée plus tôt, pour les mordus d’actualité et d’odeur d’impression fraîche.

Le mardi après-midi, nous garnirons nos présentoirs un peu partout à Sept-Îles et Port-Cartier. Voici la liste des points de dépôt où vous pourrez mettre la main sur votre édition de la semaine.

Marché 7 jours, Parc Ferland

IGA Extra Labrie et Landry

Marché 7 jours, Rue Comeau

Dépanneur Kiatou

Ciné-centre de Sept-Îles

Place de Ville, service à la clientèle

Grand Passage, porte sur Smith

Épicerie chez Arthur

Ultramar Chouinard

Tabagie Gamache

Hôtel de Ville de Sept-Îles

Restaurant du Carrefour La Baie

Marché 7 jours, plages

Irving Port-Cartier

Journal le Nord-Côtier, dans l’entrée

Je ne le sais pas si yogourt est en spécial

Et oui, nous rejetons désormais du revers de la main toute responsabilité envers vos publisacs, les spéciaux, les rabais imprimés, autrement dit : les circulaires ! Appelez ça comme vous voulez, mais la nouvelle affaire, ça s’appelle Raddar. Ce n’est plus nous qui sommes responsables de vous l’acheminer.

C’est qu’un jour la mairesse de Montréal en avait assez de recevoir ses rabais de l’épicerie…Nous voici donc de fils en aiguille, de combats en désolation, d’acceptations en évolution : non-responsable de la distribution des circulaires. Raddar, je vais vous le résumer dans mes mots, comme je l’ai résumé à mon entourage : c’est comme le feu catalogue de chez su Sears, en plus petit.

Avant, nous étions responsables de la distribution des circulaires. On n’avait pas le pouvoir de mettre le yogourt en spécial (quand même! Ça aurait été le fun quand on y pense :P), mais ce sont nos vaillants camelots qui déposaient cette information dans votre boîte aux lettres.

Tout ceci appartient maintenant à une autre époque.

Les Éditions Nordiques font des journaux. Les Éditions Nordiques font Le Nord-Côtier. Les Éditions Nordiques payent Postes Canada pour s’assurer que vous en receviez une copie.

C’est tout.

Questions ? Commentaires ? Insultes ?

edery@lenord-cotier.com

Bonne lecture !