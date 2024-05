Christine Labrie devient co-porte-parole féminine intérimaire de QS

La députée de Sherbrooke, Christine Labrie, devient la co-porte-parole féminine intérimaire de Québec solidaire (QS).

Le parti en a fait l’annonce jeudi midi, quelques jours après la démission fracassante de la co-porte-parole Émilise Lessard-Therrien.

Incidemment, Mme Labrie avait pris part à la course pour devenir co-porte-parole féminine du parti, mais elle avait fini troisième et avait été éliminée au premier tour, en novembre dernier, contre Mme Lessard-Therrien et Ruba Ghazal.

Mme Labrie fera donc équipe avec Gabriel Nadeau-Dubois dans la direction bicéphale femme-homme du parti, jusqu’à ce qu’une porte-parole féminine soit élue officiellement.

Rappelons que lundi, Mme Lessard-Therrien avait annoncé qu’elle ne reviendrait pas de son congé de maladie et qu’elle démissionnait après quelques mois en poste. Elle a critiqué à mots couverts l’emprise de la petite équipe de M. Nadeau-Dubois sur la direction du parti.

Le départ de la co-porte-parole a provoqué une tempête dans le parti de gauche, qui a amené M. Nadeau-Dubois à entamer une réflexion sur son avenir.

Mercredi après-midi, il a contre-attaqué en présentant une sorte d’ultimatum aux membres du parti: il faut alléger le programme et réformer les statuts pour que QS «devienne un parti de gouvernement».