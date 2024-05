Le Défi Osentreprendre couronne ses lauréats régionaux

C’est hier en soirée que le Défi Osentreprendre a tenu la 26e édition de sa remise de prix aux entreprises et écoles de la Côte-Nord. L’événement avait lieu au Centre des arts de Baie-Comeau en formule 5 à 7, sous la présidence d’honneur de Jonathan Dupont, propriétaire de Les Aménagements Nordiques.

Dans le volet Création d’entreprise, huit gagnants ont été sélectionnés.

Economie sociale : Festival du Fjord

Commerce: Duo Créatif Littéraire

Exploitation, transformation, production: Boréalgue inc.

Services aux entreprises: MultiJob ProMétal

Services aux individus: BoréaTech

Prix Coup de cœur Développement durable: XCUBES

Prix Coup de cœur du Scientifique en chef : Boréalgue inc.

Prix Coup de cœur Flexipreneur : Nord Cueille

Pour ce qui est du volet Réussite inc, le prix a été remis à Attitude Nordique. C’est la Distillerie Vent du Nord qui est lauréate de la catégorie Faire affaire ensemble.

Volet scolaire

Au niveau scolaire, huit projets ont été récompensés.

• Primaire 1er cycle: Jardin hydroponique, École Dominique-Savio, CSS du Fer

• Primaire 2e cycle: À fleur de pot, École Saint-Joseph, CSS du Littoral

• Primaire 3e cycle: Le Club, École Les Dunes, CSS de l’Estuaire

• Adaptation scolaire – Primaire : Un jeu qui rend heureux, École Les Dunes, CSS de L’Estuaire

• Secondaire 1er cycle: Expo Corrid’ARTS, École Gabriel-Dionne, CSS du Littoral

• Secondaire 2e cycle: Operation Fishing Cabin, École Mécatina, CSS du Littoral

• Adaptation scolaire – Secondaire et Éducation des adultes: Les jardiniers de la Poly, Polyvalente des Berges, CSS de l’Estuaire

• Coup de cœur coopératif: Les jardiniers de la Poly, Polyvalente des Berges, CSS de l’Estuaire

Les lauréats des volets primaires, secondaire et collégial reçoivent respectivement une bourse de 500 $ et 750 $ (secondaire et collégial).

Les gagnants des catégories Création d’entreprise se voient remettre une bourse de 1 000 $, et les volets Réussite Inc. et Faire affaire ensemble, une bourse de 5 000 $.