Début de la collecte des matières organiques en septembre dans Sept-Rivières

C’est au mois de septembre que la collecte des matières organiques débutera dans la MRC de Sept-Rivières, qui comprend Sept-Îles, Port-Cartier et Uashat mak Mani-utenam.

Les résidents recevront un bac brun roulant, ainsi qu’un bac de cuisine. La livraison de ceux-ci se fera en juillet et en août, selon les secteurs.

Pour accueillir les matières organiques, la Ville de Sept-Îles a fait construire une plateforme de compostage à proximité de son site d’enfouissement. Les travaux de construction de la plateforme devraient être achevés au mois de juin.

L’objectif est de recevoir environ 6 000 tonnes de matières organiques par année d’ici 2030. Une fois transformées en compost, celles-ci seront redistribuées aux citoyens (si la qualité le permet) ou utilisées dans les parcs et espaces verts et la restauration de sites dégradés. Un nouveau calendrier de collecte sera distribué.

« Durant la période estivale, on va collecter le bac brun toutes les semaines, le bac vert va être une fois par mois et le bac bleu va demeurer chaque deux semaines. Par contre, une fois l’hiver arrivé, on va réduire la collecte du bac brun où elle va tomber chaque deux semaines et le bac vert va tomber chaque deux semaines », indique Jean-François Grenier, chef division environnement de la Ville de Sept-Îles.

Pour ce qui est des immeubles multilogements et des institutions, commerces et industries (ICI), la 3e collecte s’implantera graduellement par phases, dans les deux prochaines années, selon la Municipalité.

Le projet de la Ville de Sept-Îles et des municipalités et communauté partenaires sera la première initiative municipale de collecte des matières organiques à grande échelle sur la Côte-Nord.

Une campagne de sensibilisation

Pour s’assurer que l’implantation de cette nouvelle collecte soit un succès, une campagne d’information sera lancée. Intitulée Abacadabrun!, elle vise à fournir aux citoyens des informations pratico-pratiques pour que de nouvelles habitudes de tri des déchets domestiques se mettent en place.

Le microsite abacadabrun.com sera aussi en ligne sous peu. Le public pourra s’y référer pour obtenir toutes les informations utiles sur le nouveau service, telles que la liste des matières acceptées dans le bac brun, le calendrier des collectes et des trucs et astuces pour se simplifier la vie.

La participation des citoyens sera vitale, indiquent les deux maires pour assurer le succès de cette nouvelle pratique.

« La mise en place de la troisième collecte représente l’un des plus importants changements de comportement pour les citoyens depuis l’arrivée du bac bleu dans les années 90. Il faudra changer nos habitudes de tri, mais je suis persuadé que la population va emboîter le pas », affirme le maire de Sept-Îles, Denis Miousse.

« Le recyclage, ça ne s’est pas fait en criant ciseau. Il faut une implication de tout le monde et c’est un changement d’habitude pour un avenir meilleur », ajoute pour sa part le maire de Port-Cartier, Alain Thibault.