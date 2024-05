La 30e édition du Grand McDon : une journée dédiée au soutien des familles d’enfants malades

Le 8 mai, c’est le jour où le Canada se mobilise pour le Grand McDon qui célébrera sa 30e édition. Une journée spéciale où les individus, les familles et les communautés à travers le pays s’unissent pour soutenir les familles d’enfants malades à travers l’oeuvre des Manoirs Ronald McDonald (OMRM).

Cet événement annuel voit une partie des recettes de tous les articles vendus au menu des restaurants McDonald’s être versée à l’OMRM, offrant ainsi un soutien concret aux familles qui vivent au quotidien avec la maladie d’un enfant.

L’OMRM offre aux familles un environnement qui ressemble à un chez-soi, avec des chambres individuelles, des repas frais et des services de buanderie. Plus que cela, l’OMRM propose également un programme de bien-être complet comprenant la zoothérapie, la musicothérapie, des activités de remise en forme, du yoga et de la méditation.

Ainsi, les familles trouvent un soutien précieux auprès d’autres personnes qui comprennent les défis uniques qu’elles affrontent.

Prenons l’exemple de la famille Forest-Couture, de Baie-Comeau. Ils ont eu recours au Manoir de Québec en avril 2023, lorsque leur nouveau-né a été transféré en urgence à la néonatologie du CHUL. Le Manoir de Québec leur a offert un hébergement et un refuge chaleureux, des repas préparés avec soin et un réseau de soutien sans pareil.

Chaque année, plus de 110 familles de la Côte-Nord trouvent refuge au Manoir Ronald McDonald de Québec. L’OMRM de Québec a soutenu 250 communautés éloignées l’an dernier, épargnant ainsi plus de 3 millions de dollars en hébergement, nourriture et déplacements aux familles confrontées aux traitements hospitaliers de leur enfant.

Pourtant, la demande pour les services de l’OMRM dépasse largement ce qu’elle peut offrir. C’est pourquoi des initiatives comme le Grand McDon restent essentielles à la mission de l’OMRM.