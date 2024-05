Vaccination de rattrapage contre le méningocoque

Une augmentation des infections graves à méningocoque de sérogroupe Y a été observée au Québec depuis l’automne 2022. La Direction de la Santé publique de la Côte-Nord lance donc une campagne de vaccination de rattrapage à l’école Manikoutai.

« Les jeunes de 14 à 18 ans sont les plus atteints », peut-on lire dans un communiqué de Krystel Blais, infirmière clinicienne de la Direction de santé publique de la Côte-Nord.

Les élèves de 4e et 5e secondaire de l’école Manikoutai pourront recevoir gratuitement le vaccin contre le méningocoque. « Le méningocoque est une bactérie qui peut causer une infection des enveloppes du cerveau (méningite) ou du sang (méningococcémie) », mentionne Krystel Blais.

Elle précise que le vaccin reçu en 3e secondaire protège contre le méningocoque de sérogroupe C et non Y. C’est pour cette raison que le vaccin offert lors de cette vaccination de rattrapage contient quatre sérogroupes différents (A, C, Y, W).

L’âge légal de consentement pour la vaccination et les soins de santé étant de 14 ans, le jeune peut consentir lui-même à la vaccination.

La séance de vaccination se déroulera les 14 et 15 mai à l’école Manikoutai. L’élève doit avoir son carnet de vaccination et porter un chandail à manches courtes.