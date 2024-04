Le Triathlon de Port-Cartier lance ses inscriptions

Un premier compte à rebours est enclenché en vue du Triathlon de Port-Cartier. Les inscriptions pour la 30e édition du 15 juin prochain sont en cours.

Triathlon individuel ou en équipe, duathlon ou simple épreuve de course à pied sont encore au programme pour cette année au Complexe récréatif et culturel et ses environs.

Les compétitions des différentes catégories adultes se dérouleront le matin. Pour celles des volets jeunesse et développement, ça se passera durant l’après-midi.

L’organisation lance aussi l’invitation aux entreprises de la région de former des équipes pour la catégorie Défi Entreprise.

Pour souligner la 30e édition sous la présidence d’honneur de Christian Lepage et Murielle Pitre, le comité ramène le traditionnel souper du samedi soir. De la lasagne sera au menu.

Les inscriptions se prennent via le www.ms1inscription.com/triathlonportcoartier2024. Un tarif préférentiel est en vigueur jusqu’au 31 mai. Les inscriptions sont acceptées jusqu’au 10 juin.

Pour plus d’informations, il est possible de se référer au www.triathlondeportcartier.com ou à la page Facebook de l’événement.