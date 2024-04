Le Drakkar part du bon pied

Baie-Comeau – Un départ canon a permis au Drakkar de remporter le premier match de sa série demi-finale, jeudi soir, quand il a blanchi les Eagles du Cap-Breton par le pointage de 4-0 sur la glace du centre Henry-Leonard.

Intraitables depuis le début des éliminatoires, les champions de la saison régulière ont vite affiché leurs couleurs face à leurs rivaux de la Nouvelle-Écosse, qui ont connu une soirée plus difficile.

Les vainqueurs ont sonné la charge dès l’engagement initial avec une poussée de trois buts sans riposte, qui a vite donné le ton à cette victoire décisive devant les 3042 amateurs survoltés dans les gradins.

L’attaquant Raoul Boilard (première étoile du match) a parti le bal à la troisième minute de jeu avant de voir Justin Poirier doubler l’avance des siens avec son 11e but des séries. Le vétéran Justin Gill a porté la marque à 3-0, 77 secondes plus tard.

En contrôle

Les locaux ont profité au maximum de cette avance confortable pour prendre le contrôle du match et ne l’ont jamais perdu face à des rivaux incapables de s’organiser pour remonter la pente.

« On voulait connaître un bon départ et les joueurs l’ont bien fait. Ils avaient beaucoup d’énergie et ont été très opportunistes. Ils ont bien patiné durant toute la partie », a reconnu l’entraîneur-chef Jean-François Grégoire.

Invaincu en neuf sorties depuis le début des séries, le Drakkar a probablement disputé l’un de ses meilleurs matchs durant les 60 minutes complètes de la rencontre.

« Il y a eu quelques petits jeux au cours de la deuxième période, mais on s’est vite ajusté. Les joueurs ont su faire preuve de constance. On a gagné la première, mais c’est loin d’être fini », a pris la peine d’ajouter le dirigeant.

Revirements

Dans le clan ennemi, le pilote Louis Robitaille a évidemment reconnu que le début de match a été coûteux. « Ils ont marqué trois fois sur peu de lancers et nos nombreux revirements ont fait très mal », a analysé l’entraîneur des Eagles.

Après avoir balayé les Saguenéens de Chicoutimi en quatre parties lors de la série précédente, le Cap-Breton est revenu sur terre. « On va bâtir sur nos deux dernières périodes pour le match de demain afin de revenir à notre style. Ce soir, on va vite mettre cette partie de côté. »

En vitesse

Louis-Charles Plourde, qui a formé un trio très efficace en compagnie des frères Raoul et Jules Boilard, a complété le pointage pour les vainqueurs, qui ont tiré 42 fois en direction du gardien Nicolas Ruccia.

Moins occupé que son vis-à-vis, le cerbère Charles-Édward Gravel (26 arrêts) s’est montré alerte dans les bons moments pour récolter son premier blanchissage des présentes séries.

Rare moment positif dans le clan des Eagles qui, avant le match, ont remporté la loterie afin de sélectionner le tout premier choix au repêchage à la Séance de sélection du mois de juin prochain.

Les deux équipes se retrouveront, vendredi soir, pour le deuxième affrontement (19 h) de cette série demi-finale.