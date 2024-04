À ne pas consommer, le saumon fumé en pot du Fumoir Musquaro

Le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (MAPAQ) fait une mise en garde à propos du saumon fumé en pot préparé et vendu par l’entreprise Hébergement Copaco Anticosti inc. (Fumoir Musquaro).

En collaboration avec l’entreprise, il est demandé de ne pas consommer le produit en question puisqu’il n’a pas été préparé et conditionné de façon à assurer son innocuité. Il pourrait favoriser la prolifération de la bactérie Clostridium botulinum.

« Le produit qui fait l’objet de la présente mise en garde a été offert à la vente jusqu’au 18 avril 2024, et ce, à l’établissement désigné ci-dessus ainsi qu’aux établissements situés au 1835, boulevard Laure, à Sept-Îles, et au 6, rue des Olympiades, à l’île d’Anticosti », indique le MAPAQ.

Aucun cas de maladie associée à la consommation de cet aliment n’a été signalé au MAPAQ jusqu’à présent.

Pour plus d’informations sur l’avis : ICI