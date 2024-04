Les pompiers de Sept-Îles en tournoi de hockey

Il y a de plus en plus de hockeyeurs au sein de la Sécurité incendie de la Ville de Sept-Îles. Et pour une première fois, elle sera représentée au Tournoi de hockey des pompiers.

L’édition 2024, qui se tiendra à Valleyfield du 18 au 21 avril, en sera à une 32e présentation.

Le tournoi, qui rassemblera une soixantaine d’équipes de la province, est au profit de la Fondation des pompiers du Québec pour les grands brûlés.

« Ça fait plusieurs années qu’on n’était pas impliqué dans la Fondation et c’était une opportunité de remettre ça de l’avant », souligne le chef aux opérations, Michel Cousineau.

L’équipe de pompiers de Sept-Îles, qui évoluera en classe Participatif, affrontera ses homologues du Vieux-Québec, de Victoriaville et de Val-des-Monts.

Sébastien Tassé, comme capitaine, Nicolas Boulianne et Renaud Cellier, comme assistants, sont les responsables de l’équipe. La formation des pompiers de Sept-Îles peut compter sur la contribution des Basques Senior AA et du Groupe Olivier.

Il est possible d’encourager la cause via le https://www.fondationdespompiers.ca/faire-un-don.