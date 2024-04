Victoire à l’arrachée du Drakkar

Dans un duel qui n’aura certainement pas fait le bonheur du personnel d’entraîneurs des deux équipes, mais qui aura offert beaucoup de rebondissements aux amateurs, le Drakkar est parvenu à enfiler une troisième victoire en autant de sorties face au Titan d’Acadie-Bathurst. Grâce à ce gain de 6-5 en prolongation, le Titan est acculé au pied du mur, alors que le Drakkar prend les devants par trois matchs dans cette série de deuxième tour.

Sommaire de la rencontre

Avec Matyas Melovsky au cachot, le Titan profite très rapidement de son premier jeu de puissance. Dès la mise en jeu remportée, le vétéran Robert Orr marque de la ligne bleue avec une frappe sur réception. Acadie-Bathurst prenait ainsi les devants au pointage pour la première fois de la série.

La troupe de Gordie Dwyer ne s’arrête pas là et ajoute rapidement deux autres filets. D’abord, Dylan Andrews marque du cercle gauche sur un tir que Charles-Édward Gravel aimerait certainement revoir, puis Dawson Sharkey concrétise sur un retour de lancer dans l’enclave. Après à peine 5 minutes et 44 secondes de jeu, le Titan était déjà aux commandes 3-0.

Le Drakkar parvient cependant à se ressaisir et à stopper l’hémorragie. Lentement mais surement, le navire prend sa vitesse de croisière augmente la cadence. Avec un peu plus de 5 minutes à écouler au premier vingt, Raoul Boilard inscrit son équipe au pointage principal. Une trentaine de secondes avant la fin de l’engagement, Niks Fenenko resserre l’écart à un seul but avec son 4e des présentes séries. Le gardien Antoine Keller avait réalisé un arrêt sublime quelques instants plus tôt aux dépens de Justin Gill, mais il n’a pas été en mesure d’en faire autant à la deuxième occasion.

Baie-Comeau complète la remontée sur la première séquence de la deuxième période. À nouveau, le vétéran Gill effectue tout un travail en zone adverse et réussit finalement à loger le disque derrière Keller, alors que celui-ci était étendu de tout son long.

La période se joue sous le signe de l’indiscipline, alors que neuf pénalités sont distribuées, provoquant jeux de puissance et séquences à 4 contre 4. Sur une infraction au Titan que l’on pourrait qualifier de questionnable, le Drakkar bénéficie d’une opportunité à 4 contre 3. Il n’en faut pas plus pour que Justin Poirier donne les devants à son équipe, grâce à un tir des poignets retentissant dans le haut du filet, son 7e. Justin Gill et Matyas Melovsky récoltaient à ce moment leur troisième point de la rencontre.

Après avoir vu son avance de 3 buts fondre complètement, l’équipe locale n’avait cependant pas dit son dernier mot. En avantage numérique, les membres du premier trio du Titan unissent à nouveau leurs forces pour profiter de l’occasion. Cette fois, Milo Roelens est l’auteur du but, aidé d’Orr et Colby Huggan, ramenant du coup un peu de vie chez les partisans, beaucoup plus discrets depuis le début de la deuxième.

Les réjouissances sont toutefois de très courte durée au Centre Régional K.C. Irving, puisque le Drakkar reprend les devants au pointage seulement neuf secondes plus tard, par l’entremise de l’ancien du Titan Donovan Arsenault, aidé de Melovsky et Fenenko.

Acadie-Bathurst parvient à nouveau à créer l’égalité avec 4 minutes 25 à jouer, grâce à un jeu préparé sur une mise au jeu remportée. Le défenseur Émile Perron quitte son poste pour foncer au filet et parvient à faire dévier la rondelle suffisamment pour venir à bout de Gravel. Celle-ci avait initialement frappé le poteau à la gauche du gardien avant de bondir sur lui pour se retrouver dans le filet.

Le Drakkar se dirige ainsi vers la prolongation pour la toute première fois des présentes séries. En milieu de période, Raoul Boilard procure une victoire très importante au Drakkar, marquant de l’enclave sur un tir sur réception. Sur la séquence, Louis-Charles Plourde avait fait tout le travail pour, remportant la bataille à un contre un derrière le but avant de repérer Boilard dans la zone payante.

En bref

Après avoir récolté une tonne de bonnes chances de marquer depuis le début des séries éliminatoires, Donovan Arsenault a finalement mis un terme à une très longue disette sans but, alors qu’il n’avait pas fait bouger les cordages à ses 29 parties précédentes. Son dernier but remontait au 20 janvier dernier, où il avait enfilé deux tours du chapeau en autant de jours à Val d’Or face aux Foreurs.

Niks Fenenko est devenu seulement le quatrième défenseur dans l’histoire du Drakkar à réussir 10 points au cours des séries éliminatoires d’une même saison. Il a d’ailleurs marqué un but dans un troisième match de suite.

Alors qu’il a pu sembler plus chancelant pour la première fois au cours de ces séries éliminatoires, le gardien Charles-Édward Gravel a été en mesure de faire ce qui a été, au bout du compte, l’arrêt qui a fait la différence. À peine quelques instants avant le but gagnant, le cerbère nord-côtier s’est dressé devant Colby Huggan, qui filait fin seul devant lui.

Baie-Comeau pourrait à nouveau compléter un balayage dès demain soir, à l’occasion du quatrième match.