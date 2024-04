Déneigement à Sept-Îles : des économies en vue

Avec la neige qui disparaît du paysage et l’hiver qui a semblé à tous plus clément, la Ville de Sept-Îles envisage des économies quant à ses coûts de déneigement.

Le directeur du Service des travaux publics, Michel Tardif, tire un bilan positif de la dernière saison, pour le travail effectué au niveau du déneigement. Il ne cache pas que Sept-Îles vient de traverser un hiver « particulier ».

« C’est un hiver où il y a eu passablement de neige, mais ce sont de bonnes tempêtes à chaque fois et on a eu des épisodes où à peu près rien n’est tombé. Normalement, un hiver standard, il tombe une bonne bordée et dans la même semaine il va retomber un peu de neige, ce qui va entraîner une sortie de nos équipes pour faire du sablage », explique M. Tardif.

Bien qu’il n’est pas encore les statistiques finales, il est convaincu que les équipes de déneigement de la Ville de Sept-Îles ont effectué moins de sorties pour l’hiver 2023-2024.

Cette différence se fera ressentir dans le coût du déneigement, à moins que d’autres tempêtes surviennent au mois d’avril.

« Jusqu’à présent, j’ai une bonne économie sur le temps supplémentaire de près de 100 000 $ par rapport au budget », dit-il.

Au niveau du dépôt à neige, où c’est un entrepreneur qui souffle la neige qui y est amenée, il y a aussi des économies de près de 100 000 $ de prévues.

Finalement, pour le sous-poste de courtage, c’est-à-dire les camionneurs artisans qui collaborent au transport de la neige, sur un budget de 300 000 $, 220 000 $ ont été dépensés.

« Il n’était pas rare, par le passé, que pour l’enveloppe de sous-poste de courtage, je doive demander une somme supplémentaire aux environs de mars, au conseil municipal, parce que j’allais manquer d’argent. Mais cette année, je ne le ferai pas », indique-t-il

M. Tardif précise toutefois qu’au niveau budgétaire, les sommes restantes doivent aussi servir en novembre et décembre prochain, dans le cadre de l’année financière.

Précipitations

La neige est tombée par bloc, cet hiver. Le nombre de sorties et d’heures nécessaires a été réduit, ce qui explique les économies.

Selon les statistiques que tient la Ville de Sept-Îles, lors de l’hiver 2022-2023, 286 cm de neige sont tombés. À titre comparatif, 274 cm sont tombés pour l’hiver 2023-2024.

Même si le nombre est très similaire, M. Tardif signale une différence notable. En 2022-2023, avant le 1er janvier, les précipitations de neige s’élevaient à 154 cm. Pour cette même période, en 2023-2024, il était tombé 65 cm.

La Ville de Sept-Îles doit assurer le déneigement de 279 kilomètres de rue. Elle compte sur une vingtaine d’équipements.

Banc de neige

Le nouveau règlement à propos de la hauteur des bancs de neige à Sept-Îles en était à sa première année. Elle est désormais limitée à quatre mètres.

Les inspecteurs municipaux ont eu à intervenir à quelques endroits au cours de l’hiver, confirme le service des communications de la municipalité.

« Comme il y a une procédure à respecter (étapes) avant l’émission d’un constat d’infraction, ce qui entraîne inévitablement des délais, la collaboration des propriétaires est toujours la meilleure solution pour corriger rapidement une situation problématique », ajoute-t-on.

Si jamais une amende était remise, une personne physique devrait payer une somme minimale de 400 $ et de 800 $ pour une compagnie. En cas de récidive, le montant passerait à 800 $ pour une personne physique et à 1 600 $ pour une compagnie.

Rappelons que pour la Ville de Sept-Îles, la présence de ces bancs de neige représente des risques pour ses infrastructures. Lorsque la neige fond, il y a des risques que l’importante quantité d’eau vienne endommager le système pluvial.