Feu à une maison inoccupée de Uashat

Les pompiers de la Sécurité incendie de Sept-Îles ont été au travail tôt le dimanche 7 avril. Ils ont eu à répondre à un appel pour un feu à une résidence de la rue Pashin, à Uashat, vers 6h.

Il s’agit d’une maison inoccupée, souvent occupée par des squatteurs, indique le chef de la Sécurité incendie, Joël Sauvé. Ses pompiers ont été appelés à plusieurs reprises à cet endroit.

Il n’y avait personne à l’intérieur à l’arrivée des intervenants.

L’enquête a été confiée à la Sécurité publique de Uashat mak Mani-utenam. Les policiers de la SPUM connaîtraient la personne qui y squattait et doivent la trouver pour plus de précisions sur la cause.

Un peu avant 7h, l’incendie était déjà maîtrisé.