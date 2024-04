Après le 5 à Huîtres, le Téléradiothon pour l’Élyme des sables de Sept-Îles

L’Élyme des sables, la maison de soins palliatifs de Sept-Îles, y va de son rendez-vous annuel majeur de financement. Son Téléradiothon – La Récolte se passe le dimanche 7 avril en après-midi.

La 14e édition se tient de 13h30 à 16h30 au Centre des congrès de Sept-Îles. L’an dernier, ce sont près de 254 000$ qui ont été récoltés.

Sans vouloir s’avancer sur un objectif sur la générosité des gens, le directeur général de l’Élyme des sables, Michel Bellavance, « espère simplement le plus possible, car les besoins sont grands ».

La population a trois façons pour donner à la cause, soit sur place lors du Téléradiothon, par téléphone au 418 962-2668 ou via le www.elymedessables.com/.

Au-delà des témoignages, remises de dons et autres interventions lors du Téléradiothon – La Récolte, des artistes iront de prestations musicales. À la programmation, on retrouve les têtes d’affiche Francis Degrandpré, Laurence St-Martin et Laurie Leblanc, ainsi que ceux de la région en Ninan, Patsy Roussel, Yannick Normand et les Choristes du Nord.

L’entrée au Centre des congrès est gratuite. Il est possible de suivre le Téléradiothon sur les ondes de NousTV Côte-Nord.

En amont du Téléradiothon, c’est la 10e édition de la Soirée Sacoches, toujours au profit de l’Élyme des sables. Cette activité fera salle combe samedi soir avec la présence de 300 femmes… servies par des hommes. Laurence St-Martin, Laurie Leblanc et Francis Degrandpré seront de la soirée en chansons.

En octobre dernier, la maison de soins palliatifs de Sept-Îles a profité du succès de son 5 à Huîtres. L’événement s’est conclu avec un montant de près de 154 000$.