«Vous n’avez pas besoin de prendre l’argent du fédéral», répond Trudeau aux provinces

Face au nombre grandissant de provinces qui sont agacées par les intrusions du gouvernement fédéral dans leurs champs de compétence, le premier ministre Justin Trudeau a répondu vendredi à celles qui «ne veulent pas aider» qu’Ottawa ne fait qu’offrir son aide et que rien ne les force à l’accepter.

«Si vous ne voulez pas être ambitieux au niveau du logement, si vous ne voulez pas aider plus d’enfants à avoir de la nourriture dans les écoles, bah vous n’avez pas besoin de prendre l’argent du fédéral et vous serez seuls dans votre champ de compétence», a-t-il déclaré en conférence de presse à Calgary, en Alberta.

M. Trudeau a expliqué que l’approche de son gouvernement n’est pas de se mêler de ce qui ne le regarde pas, mais plutôt d’envoyer le signal aux provinces «assez ambitieuses pour vouloir aider» qu’elles n’ont «pas besoin d’être seules là-dedans».

Selon lui, les citoyens veulent que tous les ordres de gouvernement «travaillent ensemble» face aux enjeux de coût de la vie et d’accès au logement pour «résoudre ces problèmes, leur donner des solutions».

M. Trudeau, qui multiplie depuis un peu plus d’une semaine les annonces en vue du dévoilement du budget fédéral le 16 avril, s’est maintes fois attiré les reproches des provinces qui lui reprochent de ne pas respecter le pacte constitutionnel.

Sans intervenir directement dans les champs de compétence des provinces, M. Trudeau a annoncé qu’il distribuera des milliards à celles qui collaboreront sur des priorités communes.

Il a par exemple annoncé lundi qu’Ottawa entend financer un programme national d’alimentation scolaire qui visera à fournir des repas à 400 000 enfants de plus par an à travers le pays.

Mardi, il mettait 5 milliards $ sur la table pour convaincre les provinces d’adopter certaines de ses priorités en matière de logement, y compris la charte des droits des locataires.

Ne reculant devant rien, M. Trudeau est allé jusqu’à annoncer qu’il conclura des ententes directement avec les municipalités si les gouvernements provinciaux ne signent pas une entente d’ici la fin de l’année, et à signaler que la mairesse de Toronto, Olivia Chow, lui aurait dit d’envoyer l’argent, qu’elle a l’intention de construire des logements.

Or, tant l’éducation que le logement sont des compétences des provinces. Au Québec, le gouvernement Legault a inlassablement répété jour après jour qu’il réclame un «droit de retrait avec pleine compensation et sans aucune condition». Les premiers ministres de l’Ontario, de l’Alberta et de la Saskatchewan ont eux envoyé paître Ottawa.