Des consultations publiques à propos de la desserte maritime de la Basse-Côte-Nord

Une série de consultations publiques dans le cadre de l’étude pour l’évaluation du service de la desserte maritime de l’île d’Anticosti et de la Basse-Côte-Nord seront réalisées au courant du mois d’avril et du mois de mai.

Organisées par la Société des traversiers du Québec (STQ), les rencontres seront l’occasion pour les citoyens de faire connaître leurs besoins actuels et futurs en termes de désenclavement et de mobilité pour l’île d’Anticosti et la Basse-Côte-Nord.

« Cette étude permettra à la STQ d’évaluer la desserte maritime, selon le modèle d’exploitation actuelle, d’analyser les besoins de ce service qui ont pu évoluer dans le temps et de soumettre des recommandations dans le but d’optimiser le service dans le futur pour les communautés desservies », indique la STQ par voie de communiqué.

Calendrier des rencontres :

Les lieux exacts des rencontres des semaines du 29 avril et du 13 mai seront annoncés lorsque les salles seront attribuées.

À la suite de l’analyse des résultats de l’étude, la STQ pourra réaliser un appel d’offres pour le renouvellement du contrat d’exploitation de la desserte maritime.

Bella Desgagnés

Se voulant rassurante, la STQ précise que la desserte maritime continuera d’être offerte d’ici le renouvellement du contrat d’exploitation. La STQ et son partenaire actuel, Relais Nordik, travaillent sur un plan pour assurer la continuité des opérations au-delà de la fin du présent contrat. Rappelons que l’entente avec Relais Nordik, l’entreprise qui opère le Bella Desgagnés, a pris fin le 31 mars 2024.

Le Bella Desgagnés a amorcé la saison 2024-2025 de sa desserte maritime d’Anticosti et de la Basse-Côte-Nord le 1er avril lorsqu’il a quitté Rimouski.