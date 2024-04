Votez pour les pires routes au Québec

CAA-Québec lance sa campagne annuelle Les pires routes alors que les nids-de-poule font leur apparition sur les chaussées de la province à l’arrivée du printemps. Les usagers de la route sont invités à voter pour les pires routes du Québec.

« L’objectif est de démontrer l’importance d’entretenir nos infrastructures en mettant en lumière celles qui, visiblement, ont des besoins plus urgents que d’autres », affirme CAA-Québec, par voie de communiqué.

Pour cette 9e année, tous les usagers de la route sont invités à voter en ligne jusqu’au 23 avril. CAA-Québec dressera ensuite son palmarès des pires routes et effectuera les suivis auprès des municipalités concernées et du ministère des Transports et de la Mobilité durable.

« C’est avec fierté que nous lançons à nouveau la campagne Les pires routes. Depuis le début, ses effets sont concrets. Et, bien qu’il reste beaucoup de travail à faire, la campagne donne l’occasion à tous les usagers de se faire entendre et de contribuer à améliorer le réseau routier », déclare Sophie Gagnon, vice-présidente, Affaires publiques et responsabilité sociétale, chez CAA-Québec.

Des routes réparées

Selon l’organisateur de la campagne, beaucoup de routes ont été réparées en 9 ans. « Malgré l’état encore déplorable de plusieurs routes de la province, la campagne Les pires routes a assurément produit des résultats concrets depuis son lancement », assure-t-on.

En effet, les exemples de routes ayant figuré dans ce triste palmarès qui ont été complètement refaites se sont multipliés au cours des années.

Pour n’en nommer qu’une poignée : le boulevard de la Gappe à Gatineau, le boulevard Gouin à Montréal, l’avenue Gourdeau à Saint-Agapit, le chemin Craig à Lévis et la Traverse de Laval à Lac-Beauport. À elles seules, ces routes ont reçu plus de 13 millions de dollars en investissement, dévoile CAA-Québec.

Combien ça coûte?

Rappelons que, selon une étude de la CAA réalisée en 2021, le mauvais état des routes coûtait en moyenne 258 $ par véhicule par année aux Québécois, comparativement à 126 $ pour la moyenne canadienne.

Endommager son véhicule dans un nid-de-poule peut coûter très cher. D’ailleurs, pour une facture de 1000 $ et moins, CAA-Québec recommande de ne pas contacter son assureur. « La potentielle hausse de prime et la tache au dossier qui peuvent en résulter n’en valent tout simplement pas la peine », atteste l’organisation.