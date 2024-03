Plus de 50 000 $ pour trois projets qui misent sur l’art comme outil d’intervention

Trois projets ont été retenus sur la Côte-Nord dans le cadre de l’appel de projets Culture et inclusion 2023-2024. Ils se partagent une somme totale de 50 674 $.

Tout d’abord, c’est le groupe Uapahkuss de Mani-Utenam qui reçoit la plus grosse part du gâteau, soit 20 000 $ pour son projet Mamu Innu Aitun.

Le Conseil de la Première Nation des Innus Essipit met la main sur 16 524 $ pour la confection d’un parka traditionnel (akup).

Finalement, l’Orchestre symphonique de la Côte-Nord obtient 14 240 $ pour sa production Babar et quelques autres notes.

Le programme au cœur de cette annonce, faite au nom du ministre de la Culture et des Communications, Mathieu Lacombe, vise à soutenir la réalisation de projets culturels au profit des personnes qui risquent l’exclusion ou qui ont un faible revenu, ainsi qu’à subventionner des projets qui utilisent la culture comme outil d’intervention permettant d’agir sur des problèmes sociaux.

À l’échelle nationale, 74 organismes culturels recevront une aide financière gouvernementale totalisant 1,1 M$ pour réaliser leurs projets.



« Aujourd’hui, c’est plus de 50 000 $ que nous octroyons à trois projets développés ici et qui misent sur l’art et la culture comme outils d’intervention. Je suis très heureuse que nous donnions ainsi les leviers nécessaires pour que les initiatives du Conseil de la Première Nation des Innus Essipit, d’Uapahkuss et de l’Orchestre symphonique de la Côte-Nord puissent voir le jour », soutient Kateri Champagne Jourdain, ministre responsable de la région de la Côte-Nord.

De son côté, le député de René-Lévesque, Yves Montigny, croit que « l’intervention par la culture est un beau levier pour l’inclusion des personnes à risque et/ou qui ont un faible revenu ». « En soutenant des projets comme ceux-ci, nous valorisons la culture, les traditions et l’innovation sociale », dit-il.