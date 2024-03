Alouette Côte-Nord Invitation | Équipe Chandler s’empare des grands honneurs

C’est une équipe de Baie-Comeau qui a remporté les grands honneurs de la 71e édition du Alouette Côte-Nord Invitation, tournoi de curling disputé du 21 au 24 mars à Sept-Îles. 33 formations, dont cinq de Baie-Comeau, une de Port-Cartier étaient de la partie avec celles de la place.

La formation de Robert Chandler (avec Patrick Landry, Carl Desbiens et Maxime Clavette) de Baie-Comeau a triomphé dans le « A » du volet compétition, gagnant en finale contre l’équipe septilienne de Michel Lachance (avec Cindy Dallaire, Gaby Lanoue et Julien Villeneuve).

Le comité dresse un bilan positif de la 71e édition. 35 formations étaient inscrites, mais une s’est désistée et une autre, de Rimouski, n’a pu traverser.

« L’objectif de cette année était de créer une atmosphère festive et ce à tous les jours. Les trois soupers organisés ont plu à l’ensemble des curleurs », a fait savoir le directeur du tournoi, Jean Marchand.

Il remercie d’ailleurs tous les bénévoles qui ont rendu les moments inoubliables ainsi que les commanditaires, en particulier le partenaire majeur (depuis 2007), Aluminerie Alouette.

À venir

Le prochain rendez-vous au Club de curling de Sept-Îles sera le Tournoi de Fermeture du 15 au 18 avril. Les inscriptions se prennent via le babillard au club. Il s’agit d’une belle occasion pour recruter de nouveaux joueurs et de les intégrer dans les équipes. D’ailleurs, des points bonis seront attribués aux formations avec de nouvelles personnes.

Autres gagnants du 71e Alouette Côte-Nord Invitation

Volet Compétition

Classe « B » : Équipe Skelling de Sept-Îles (Émilien Skelling, Pierre Morin, Guy Frigon et Mario Jourdain)

Classe « C » : Équipe Michaud de Baie-Comeau (Joel Michaud, Pierre Langlois, Gabriel Poirier, Jimmy Otis et Claude Lévesque)

Volet Participation

Classe « A » : Équipe Roussy de Sept-Îles (Omer Roussy, Marc Dallaire, Jean-Baptiste Morin et Michel Gagnon)

Classe « B » : Équipe Chouinard de Sept-Îles (Laval Chouinard, Noël Malouin, Roger Ouellet et Marie-France Horton)

Classe C : Équipe Vigneault de Sept-Îles (Lucien Vigneault, Mario Thibeault, Stéphanie Vaillant et Myriam Beauregard)