Saison prolongée pour les Voyageurs en volley féminin et en badminton

La saison des Voyageurs du Cégep de Sept-Îles en volleyball féminin et pour un duo en badminton se poursuivra encore quelques semaines.

La formation de l’entraîneur-chef Yan Savoie en volleyball féminin a connu un parcours parfait samedi, à la maison, en éliminatoires de sa ligue, celle du Saguenay-Lac-Saint-Jean/Côte-Nord (D2).

En matchs de pool, elle n’a concédé aucune manche à ses adversaires, défaisant Chibougamau (25-9, 25-23, 25-22) et Alma (25-18, 25-15, 25-19), se taillant une place pour la finale contre les Gaillards du Cégep de Jonquière, équipe dirigée par un ancien de Sept-Îles, Maxime Mimeault.

Les Voyageurs les ont aussi balayés, gagnant 25-23, 25-23, 25-21, obtenant du coup leur place pour le Championnat de la Conférence Nord-Est qui aura le 6 avril à Sherbrooke. Sept-Îles retrouvera alors au premier match Limoilou.

« Très beau tournoi en fin de semaine! Les filles sont arrivées avec une belle énergie et elles avaient confiance en leur moyen. Les éliminatoires à domicile, avec une foule de notre côté, c’était super et ça nous a donné du momentum », a résumé l’entraîneur.

Pour la saison 2023-2024, Léonie Lebel a été nommée sur l’équipe d’étoiles du circuit pour le Voyageurs du Cégep de Sept-Îles.

Du côté masculin, il s’en est fallu de peu pour que les Voyageurs aient aussi leur laissez-passer pour le Championnat de la Conférence Nord-Est.

En action à Jonquière, ils ont signé deux belles victoires en préliminaires des séries de la Ligue Québec/Chaudière-Appalaches (D2), disposant de Lévis (25-23, 25-15) et de Jonquière (25-14, 5-17), pour ainsi se retrouver en demi-finale. Une victoire contre Beauce-Appalaches allait permettre aux Voyageurs d’étirer leur saison d’au moins deux semaines. Dans un match très serré, quelques petites erreurs de la formation septilienne ont toutefois causé sa perte, s’inclinant 23-25, 22-25.

Gabriel Cormier est le porte-couleurs du Cégep de Sept-Îles sur l’équipe d’étoiles de la ligue. Soulignons que David Briand, originaire de Sept-Îles, est la recrue de l’année. Il évoluait pour les Pionniers du Cégep de Rimouski, qualifiés pour le Championnat de la Conférence Nord-Est.

Au badminton

Jérémie Stéa et Olivier Dion, sur la troisième marche du podium, sont qualifiés pour le Championnat provincial collégial de badminton. Photo courtoisie

Le duo des Voyageurs du Cégep de Sept-Îles formé de Jérémie Stéa et Olivier Dion en badminton sera du Championnat provincial collégial qui aura lieu au Cégep Bois-de-Boulogne du 19 au 21 avril. La paire masculine a assuré sa qualification en terminant troisième lors du Championnat de Conférence qui avait lieu à Sherbrooke dimanche.

Après avoir perdu en demi-finale contre les représentants du Cégep de Sherbrooke, Stéa et Dion se sont repris au match pour le bronze contre les porte-couleurs du Cégep de Granby.

Ils seront les premiers Voyageurs à prendre part au provincial de badminton depuis que l’équipe évolue dans la Ligue Nord-Est/Centre-du-Québec.

Les espoirs étaient aussi placés sur Alyson Dufour par l’entraîneur Alex Couture. Elle s’est toutefois inclinée au match pour la troisième place en simple. « Elle a cependant joué de bons matchs avec des échanges soutenus et n’a pas abandonné, malgré la fatigue », a-t-il fait savoir.

Charles-Édouard Leclerc et Alexis Joseph n’ont pas été en mesure de trouver place en éliminatoires du double masculin. « Ce fut un tournoi difficile pour ce duo au niveau de la constance et de l’intensité de jeu », a mentionné Alex Couture.

Il tenait d’ailleurs à faire une mention spéciale aux badistes de Sept-Îles qui sont venus prêter main-forte aux coachs et qui ont contribué à augmenter l’expérience et le niveau de jeu de ses athlètes en cours de saison.

Au basket

Les Voyageurs en basketball étaient aussi à l’extérieur en fin de semaine. Dans un match sans lendemain dimanche matin face aux Gaillards de Jonquière, premiers en saison, les visiteurs n’ont pu tenir le coup, malgré une bonne première mi-temps. La troupe dirigée par Denis Gagnon s’est inclinée 75-47.

« Les locaux ont mis le pied sur l’accélérateur en seconde demie pour creuser un écart trop important et quitter avec la victoire. Dans cette défaite pour nos Voyageurs, nous avons appris beaucoup. Gestion de nervosité, de tempo, d’émotions et de fatigue. Pour cette dernière de la saison, je tiens à féliciter l’ensemble des joueurs pour leur évolution personnelle et collective. Avec de nombreux joueurs de première année, les attentes en ce début de saison étaient beaucoup moins élevées que le résultat final », a résumé l’entraîneur.