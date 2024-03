Le Défi Château de neige 2024 range ses pelles

L’imagination était la seule limite pour le Défi Château de neige 2024. Sable, structures de bois, branches, utilisation de bâche ou de décorations, tout était possible.

« Le Défi a su s’adapter à l’arrivée de la neige tardive puisque tous les châteaux construits en plein air étaient acceptés », souligne via communiqué de presse Sarah Richard Tremblay, agente de développement à l’Unité régionale loisir et sport Côte-Nord.

En plus des familles, des écoles et des organismes, les municipalités étaient invitées à participer cette année.

D’ailleurs, la municipalité de Pointe-Lebel, qui comptait le plus grand pourcentage de participation, a remporté 1 500 $ en équipement sportif de son choix. Franquelin est arrivée au second rang empochant pour sa part 1 000 $ et Les Bergeronnes, qui se sont classées en troisième place, ont reçu 500 $.

Le Défi Château de neige 2024 s’est déroulé du 8 janvier au 12 mars sur l’ensemble du territoire nord-côtier. Au total, plus de 90 châteaux ont été construits.