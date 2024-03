Les funérailles d’État pour l’ancien premier ministre Brian Mulroney sont célébrées

Le 18e premier ministre du Canada, Brian Mulroney, sera honoré samedi à l’occasion de funérailles d’État à Montréal.

La cérémonie s’amorcera à 11 h en la basilique Notre-Dame de Montréal, à la suite d’un cortège funèbre qui comprendra une escorte à cheval et des porteurs de la GRC, une garde d’honneur des Forces armées canadiennes et la Musique de l’Aviation royale canadienne.

Le cortège funèbre, avec la famille de M. Mulroney, a quitté la basilique de Saint-Patrick vers 10h00, où il était exposé en chapelle ardente depuis jeudi.

En matinée, les invités arrivaient progressivement à la basilique Notre-Dame, sous la neige qui continuait de s’abattre sur la métropole.

Plusieurs personnes qui ont connu le politicien se sont adressées aux médias en amont de la cérémonie.

« C’était plus qu’un ami, je l’ai appuyé tout le temps », a affirmé l’ancien défenseur et directeur-général des Canadiens de Montréal, Serge Savard. « Il a eu le courage de prendre des décisions, de faire des choses qu’il savait qui seraient impopulaires, il savait qu’il y a certaines décisions qu’il a prises qui ont déchiré le pays, comme le lac Meech.»

Des centaines de personnes assisteront aux funérailles, dont de nombreux dignitaires et des personnalités du monde des affaires, des médias et du sport.

Parmi les dignitaires internationaux, la duchesse d’York Sarah Ferguson et l’ancien premier ministre du Royaume-Uni John Major ont confirmé leur présence.

Les premiers ministres Justin Trudeau et François Legault assisteront à l’évènement, tout comme les homologues des provinces et les anciens premiers ministres fédéraux Joe Clark, Jean Chrétien, Stephen Harper et les anciens premiers ministres québécois Philippe Couillard, Lucien Bouchard, Jean Charest, Pauline Marois et Pierre Marc Johnson.

La légende du hockey Wayne Gretzky prendra la parole durant la cérémonie, tout comme James Baker, ancien secrétaire d’État américain. Le premier ministre Trudeau, Caroline Mulroney, la fille du défunt et ministre ontarienne, et l’ancien premier ministre du Québec Jean Charest doivent également prononcer des éloges funèbres lors de la cérémonie religieuse dirigée par l’archevêque de Montréal, Mgr Christian Lépine.

Plusieurs fermetures de rues sont à prévoir dans les environs de la basilique. La circulation sera notamment interdite dans le quadrilatère compris entre les rues Saint-Antoine Ouest, Saint-Paul Ouest et Saint-Pierre ainsi que le boulevard Saint-Laurent, jusqu’à 16h. D’autres rues seront aussi fermées pour le passage du cortège funèbre.

Les funérailles font suite à quatre jours d’hommages publics à Montréal et à Ottawa au cours desquels des dignitaires politiques et des membres du public se sont rendus près du cercueil de M. Mulroney et ont rendu hommage à son épouse et à ses quatre enfants.

Les fils de M. Mulroney disent qu’ils espèrent que les funérailles ne seront pas seulement une triste occasion, mais aussi une occasion de célébrer la vie de leur père avec une «fête» comprenant de la musique, des rires et des histoires drôles.

Brian Mulroney est décédé le 29 février à l’âge de 84 ans. Il a été premier ministre pendant neuf ans entre 1984 et 1993 et a dirigé le Parti progressiste-conservateur du Canada.

Brian Mulroney a laissé derrière lui un important héritage qui comprend l’Accord de libre-échange entre le Canada et les États-Unis, la lutte contre l’apartheid en Afrique du Sud, l’accord sur les pluies acides de 1991 et l’introduction de la taxe sur les produits et services (TPS).

On rappelle souvent également sa tentative de voir réintégrer «dans l’honneur et l’enthousiasme» le Québec dans la Constitution canadienne.

Il y aura une salve de 19 coups de canon dans le Vieux-Port de Montréal après la cérémonie. La famille tiendra un enterrement privé à Montréal.