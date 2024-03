LHJMQ : trois trophées pour le Drakkar de Baie-Comeau

La saison régulière 2023-2024 s’étant terminée samedi, la LHJMQ remet le 25 mars ses premiers honneurs individuels et collectifs de fin de saison. Le Drakkar de Baie-Comeau met la main sur trois des six trophées.

Tout d’abord, la LHJMQ lui remet officiellement le trophée Jean-Rougeau, récompensant l’équipe championne de la saison régulière.

« Avec 109 points, le Drakkar a battu son record d’équipe de 108, établi en 2002-2003. Cette saison-là, Baie-Comeau avait enregistré 50 victoires, une marque d’équipe qui a été améliorée à 53 cette saison », dévoile-t-on par voie de communiqué.

L’équipe baie-comoise est aussi récipiendaire du trophée Robert-Lebel pour avoir maintenu la meilleure moyenne défensive. « Le Drakkar a terminé au premier rang en défense, avec une moyenne de 2,37 buts accordés par match, si on exclut les buts en tirs de barrage », explique la LHJMQ.



Le Drakkar a utilisé quatre gardiens de but cette saison : Olivier Ciarlo, échangé à l’Armada, Philippe Bourdages, échangé aux Huskies, la recrue Lukas Beckman et le vétéran Charles-Édward Gravel. C’est ce dernier qui a rempli le rôle de numéro après son acquisition de Blainville-Boisbriand, avec 26 matchs joués, une moyenne de 2,34 et une efficacité de ,906.

Finalement, Justin Poirier permet au Drakkar de recevoir le trophée Mario-Lemieux, remis au champion buteur de la saison. Il a terminé la saison avec 51 buts. Il devient ainsi le tout premier récipiendaire du Trophée Mario-Lemieux.



Poirier est devenu le premier joueur de 17 ans à réussir 50 buts dans la LHJMQ depuis un certain Sidney Crosby, en 2004-2005. « À sa deuxième saison dans la ligue, Poirier a été constant tout au long de la saison, lui qui a également réussi deux tours du chapeau et 11 matchs de deux buts », souligne la LHJMQ.



Poirier sera admissible au prochain repêchage de la LNH.

Les trois autres trophées ont remis aux Voltigeurs de Drummondville (Trophée Luc Robitaille pour avoir maintenu la meilleure offensive), à Antonin Verreault des Huskies de Rouyn-Noranda (Trophée Jean-Béliveau pour le champion pointeur) et à William Rousseau des Huskies de Rouyn-Noranda (Trophée Jacques-Plante pour le gardien avec la meilleure moyenne de buts accordés).