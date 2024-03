Un colloque régional sur les milieux de vie des aînés aura lieu à Baie-Comeau

Les 9 et 10 mai, il sera l’occasion de discuter des milieux de vie des personnes aînées lors d’un colloque régional qui se tiendra à l’hôtel Le Manoir de Baie-Comeau.

Les enjeux actuels pour un vieillissement en santé, les différents rôles et responsabilités des acteurs régionaux ainsi que les actions à mettre en œuvre sur la Côte-Nord sont les trois objectifs de l’événement.

« Si ces milieux de vie sont différents selon les conditions, les réalités de chaque personne et les territoires, pour tous, le même enjeu se présente depuis fort longtemps soit de pouvoir ” Bien vivre et vieillir chez soi, dans sa communauté ”, soulève Micheline Anctil, présidente de la Table régionale de concertation des aînés de la Côte-Nord.

Elle se dit fière de voir s’associer plusieurs acteurs pour mettre en place le colloque et pouvoir débattre des meilleures stratégies pour y arriver.

De son côté, la directrice du programme de soutien à l’autonomie des personnes âgées du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Côte-Nord, Priscilla Malenfant, ne cache pas que le vieillissement de la population est le principal responsable d’une situation préoccupante.

« L’augmentation importante des personnes de 75 ans et plus, la faible présence de résidences de personnes aînées sur le territoire par rapport aux autres régions, la difficulté à trouver des promoteurs et recruter la main-d’œuvre sont quelques facteurs sur lesquels nous devons travailler », dit-elle en mentionnant la responsabilité populationnelle comme toile de fond aux solutions à avancer.



Outre des moments d’échanges, le colloque facilitera une meilleure compréhension du « Vieillissement en santé », mettra en relief la démarche innovante de Bien vieillir au Bas-St-Laurent et permettra de prendre connaissance de projets structurants pour bien vieillir dans sa communauté.

Des organismes seront aussi sur place pour étaler leurs services.

L’événement, qui s’adresse aux citoyens et à tous les acteurs qui se sentent concernés par le vieillissement, est présenté par la Table régionale de concertation des aînés de la Côte-Nord en partenariat avec les Alliances pour la solidarité et le ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale.

Il est organisé en collaboration avec le CISSS de la Côte-Nord, l’Unité régionale Loisir et sport Côte-Nord, l’Appui pour les proches aidants et la Table intersectorielle régionale Saines habitudes de vie de la Côte-Nord.