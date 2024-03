Le Drakkar signe la meilleure saison de son histoire

En vertu d’une victoire de 5-2 vendredi soir à Baie-Comeau contre le Phoenix de Sherbrooke, le Drakkar a établi un record de concession, amassant un 109e point au classement général, surpassant ainsi l’édition de 2002-03. Il faut également ajouter qu’à cette époque, les formations de la LHJMQ disputaient 72 parties par saisons, comparativement aux 68 d’aujourd’hui.

À l’image de la dernière rencontre entre les deux équipes quelques jours auparavant, les sherbrookois ont donné une opposition digne de ce nom au Drakkar. Cependant, la troupe de Jean-François a su frapper au bon moment pour briser les reins de ses adversaires et voguer vers la victoire.

Ce sont les locaux qui brisent la glace en première période. Les défenseurs Angus Booth et Mattias Gilbert sont complices du 18e de la saison de Jules Boilard.

Sherbrooke crée l’égalité en début de deuxième lorsque le long tir de Jean-Félix Lapointe se fraie un chemin à travers la circulation jusque derrière Lucas Beckman; un but marqué sans aide. Avant la fin de l’engagement, Baie-Comeau reprend les devants grâce au 39e de Justin Gill, qui marque de l’enclave en complétant une remise de Raoul Boilard. Grâce à cette aide, ce dernier franchissait le cap des 60 points en une saison, chose qu’une petite poignée de recrues à pu faire dans l’uniforme du Drakkar.

Les nord-côtiers parviennent à marquer le but qui fera la différence en début de troisième. De retour au jeu aujourd’hui, Matyas Melovsky complète une belle montée en coupant au filet défendu par Jacob Brochu. L’attaquant tchèque atteignait lui aussi le plateau des 60 points, avec son 18e de la saison.

Les hommes de Gilles Bouchard ne baissent cependant pas les bras et resserrent l’écart à un seul but. En avantage numérique, le jeune défenseur charlevoisien Louis-Alex Tremblay marque son 7e de la campagne.

Quelques secondes plus tard, le Drakkar assomme les oiseaux avec le 51e de la saison de Justin Poirier. Si elle n’avait pu célébrer son 50e filet de la campagne, la foule baie-comoise a tout donné pour célébrer celui-ci. Les cris et applaudissements des 2843 spectateurs présents au Centre Henry-Leonard furent retentissants.

Finalement, Justin Gill a lui aussi atteint une marque très intéressante, celle des 40 buts et 40 aides, lorsqu’il a fait dévier un tir d’Angus Booth dans le filet adverse. Alors qu’il était plutôt fréquent de voir les bons joueurs afficher ce genre de statistiques à la fin des années 1990 et au début des années 2000, le phénomène est beaucoup plus rare de nos jours. Avant lui, seuls Petr Straka, Ivan Chekhovich et Nathan Légaré y étaient parvenus au cours des 16 dernières saisons à Baie-Comeau.

Le Drakkar mettra un terme à sa saison régulière demain soir, recevant la visite des Voltigeurs de Drummondville.