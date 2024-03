Huit en huit contre les Remparts!

Pour une huitième et ultime fois cette saison, le Drakkar se mesurait aux Remparts au Québec. Pour la toute première fois en 27 saisons, les baie-comois ont remporté l’ensemble des duels contre leurs rivaux de la Vieille Capitale, en vertu d’une victoire de 5-0.

Bien que ses ouailles ont parfois fait preuve d’indiscipline, donnant six avantages numériques aux Remparts, l’entraîneur-chef Jean-François Grégoire s’est démontré satisfait de leur sortie. Alors que le premier rang au classement général est déjà assuré, la motivation est encore bien présente dans le vestiaire nord-côtier. « Je suis très exigeant avec eux, mais les gars répondent bien. Quand le groupe est réceptif, qu’il veut performer et qu’il vise l’excellence, ça facilite la tâche de tout le monde. », a dit l’entraîneur après la rencontre.

Chez les Remparts, malgré un bon début de rencontre, le pilote Éric Veilleux a rapidement senti la fatigue s’installer chez ses joueurs. « Hier, on perdait par 4 buts, on est revenu à 7-6. Les gars ont poussé et on est passé proche. On revient aujourd’hui, voyagement, troisième match en quatre jours et contre la meilleure équipe au Canada. Ce n’est pas une raison, mais aujourd’hui, je dois avouer que ça a peut-être fait une différence. » a-t-il dit.

En plein coeur d’une course aux séries avec les Sea Dogs de Saint John, les Remparts doivent absolument récolter des points au classement pour assurer leur place. Dans la position de meneur avec quelques matchs à jouer, les Remparts sont en quelque sorte maîtres de leur destinée. « On a cette chance là et c’est à nous de bien gérer ça. », a ajouté Veilleux.

Lucas Beckman à nouveau solide

Le jeune gardien de 16 ans du Drakkar a signé un troisième jeu blanc à seulement sa huitième partie dans le circuit, se méritant la première étoile de la rencontre. Bien qu’il n’occupe pas le rôle de gardien numéro 1, sa présence avec l’équipe était importante dès cette saison aux yeux de l’État-major nord-côtier. « On voulait qu’il vive ça. Au bout du compte, quand on regarde, on a beaucoup de 17 ans, on a aussi des 16 ans qui font partie de notre futur. C’est une bonne chose, parce qu’il y a d’autres années qui s’en viennent. C’est la raison pour laquelle on l’a monté. », a expliqué Jean-François Grégoire.

Et de 49 pour Justin Poirier

Après avoir raté de nombreuses chances au cours de la partie, Justin Poirier est finalement parvenu à faire bouger les cordages pour une 49e fois cette saison, inscrivant un but en fin de rencontre dans un filet désert. « Un but, c’est un but, mais je vais essayer de compter le 50e contre un gardien! », a blagué le jeune attaquant. Avec trois rencontres à disputer, il est bien possible que cette prestigieuse marque puisse être atteinte. Chez le Drakkar, Maxime St-Cyr est le dernier joueur à l’avoir réalisé, en 2014-15.

Le meilleur et le pire pour Félix Gagnon!

Fidèle à son habitude, le vétéran joueur de centre du Drakkar a livré une bonne performance dans l’ensemble, récoltant même 1 but et 1 aide. Malgré tout, ce n’est malheureusement pas ce dont on se souviendra. Alors que la cage des Remparts était abandonnée en fin de rencontre, Gagnon a raté ce qui aurait certainement été un but des plus faciles. Fin seul et à quelques centimètres à peine du filet, la rondelle l’a cependant raté de justesse à la droite. Une séquence qui sera certainement le meilleur bloopers dans la LHJMQ cette saison!

Le Drakkar prend la route de Sherbrooke pour y affronter le Phoenix dimanche après-midi. Les deux mêmes équipes se retrouveront à Baie-Comeau quelques jours plus tard. Le dernier match de la saison régulière se jouera sur la glace du Centre Henry-Leonard face aux excellents Voltigeurs de Drummondville.

Sommaire de la rencontre

À l’occasion de l’une de ses rares présences au sein de la formation partante, Kirill Evstigneev ouvre les hostilités en première période avec son 2e de la saison, gracieuseté d’un magnifique tir des poignets dans le haut du filet. Son compagnon de trio Jabez Seymour ainsi que Niks Fenenko sont complices. Fenenko établit du même coup un sommet personnel dans le circuit, réussissant son 41e point de la campagne.

Accroché alors qu’il était parvenu à s’échapper devant Vincent Fillion, Félix Gagnon se voit décerner un tir de pénalité en début de deuxième période. Le vétéran du Drakkar glisse habilement la rondelle entre les jambières du gardien en se déplaçant vers la droite. Atteignant le plateau des 20 buts cette saison, Gagnon devient également le premier joueur Drakkar à marquer en pareilles circonstances depuis Gabriel Fortier, le 30 novembre 2019.

Niks Fenenko participe à nouveau à la fête en troisième période, inscrivant son 8e filet de la saison. Après une bataille remportée par le Drakkar en coin de patinoire, tous les joueurs des Remparts sont attirés par la rondelle. De la ligne bleue, Angus Booth avait facilement remis la rondelle à Fenenko, laissé complètement seul à la gauche du gardien adverse.

Les Remparts tentent le tout pour le tout et retirent leur gardien avec un peu plus de 5 minutes à jouer. Justin Poirier martèle le dernier clou au cercueil des Diables Rouges, réussissant ainsi son 49e de la saison. Cependant, Raoul Boilard inscrit ce qui sera le dernier filet de la rencontre, vingt secondes plus tard.