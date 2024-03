Les Saguenéens gâchent la fête

Baie-Comeau – Les Saguenéens de Chicoutimi ont joué les trouble-fête, samedi après-midi, quand ils ont pris la mesure du Drakkar par le pointage de 5-3 devant 2868 amateurs réunis au centre Henry-Leonard.

Victorieux dans un deuxième match de suite sur la surface glacée baie-comoise, les visiteurs du Saguenay ont, du même coup, remporté la première manche du dernier programme double entre les deux équipes cette saison.

Avec une égalité de 1-1 après 20 minutes de jeu, les Bleus ont sonné la charge en début de deuxième période avec une poussée de trois buts sans riposte, qui a pavé la voie à ce 9e gain à leurs 11 dernières sorties.

Tirant de l’arrière par trois buts, les membres de l’équipage auraient bien aimé concrétiser la conquête du championnat de la saison régulière à domicile, mais ont fait face à un cerbère ennemi, Rémi Delafontaine (41 arrêts) qui a brillamment freiné leur remontée.

Avantages numériques

Les locaux ont bénéficié de deux avantages numériques au troisième tiers, mais ont été incapables d’en profiter. « Comme dans l’ensemble du match, la cohésion a fait défaut et tu ne peux pas provoquer grand-chose avec ton jeu de puissance quand tu ne fonces pas au but pour déranger le gardien adverse », a imagé le pilote Jean-François Grégoire.

L’entraîneur-chef n’avait pas trop d’éléments positifs à signaler à la suite de ce troisième revers en temps régulier à domicile. « Rien n’a été facile. Ce n’est pas normal d’avoir seulement quatre mises en échec dans les 30 premières minutes. Je ne sais pas après qui on courait, mais disons que c’était tout croche », a ajouté le dirigeant.

Le Drakkar aura vite l’opportunité de se reprendre, dimanche, lorsqu’il rendra visite aux Saguenéens. « Cela a été une performance difficile, mais la bonne nouvelle, cela n’est pas arrivé souvent cette saison. Il faut juste revenir à nos valeurs et à notre système de jeu qui nous a permis de connaître du succès jusqu’à présent. »

Pas en touristes

Dans le clan des vainqueurs, l’entraîneur-chef Yanick Jean a beaucoup plus apprécié la sortie de ses protégés. « On arrive d’un long voyage en Abitibi et on ne voulait pas venir ici en touristes. Les joueurs ont très bien joué collectivement », a reconnu le pilote des Bleus.

Les gagnants ont pu miser sur l’apport des quatre trios dans l’alignement. « Tout le monde s’est bien comporté et quand nous avons commis des erreurs, notre gardien de but (Rémi Delafontaine) était là pour sauver les meubles. »

En vitesse

Jérémy D’Astous a mené l’offensive des Sags avec un doublé et une mention d’aide. Le numéro 91 a d’ailleurs inscrit le but gagnant à l’aide d’un tir de punition au deuxième engagement.

Alex Huang (en avantage numérique), Émile Duquet et Alexis Morin (filet désert) ont complété le pointage face au cerbère du Drakkar Charles-Édward Gravel.

Le défenseur Zachary Lessard (son 1er de la campagne), Justin Poirier (son 47e de la saison) et Isaac Dufort ont été sonné la riposte face à la première étoile de la rencontre.

Après un essai raté à la maison, le Drakkar tentera de se venger et concrétiser la troisième conquête du trophée Jean-Rougeau de son histoire, dimanche (16 h), sur la patinoire du centre Georges-Vézina de Chicoutimi.