Garderies ǀ Des médecins de Sept-Îles espèrent plus de soutien politique

La lettre cosignée par 11 médecins craignant les impacts du manque de places en garderies et transmise à la direction générale du CISSS de la Côte-Nord a aussi été envoyée a Kateri Champagne Jourdain, députée de Duplessis et ministre de l’Emploi. Elle n’a pas donné suite à ce cri du cœur.

La pédiatre Nathalie Sirois fait des pieds et des mains pour éviter de perdre les deux médecins qu’elle a recrutés, en raison du manque de garderies. Elle est déçue de l’absence de réaction de la députée.

« On a eu un accusé de réception et des formalités polies, mais pas plus que ça », dit Dre Sirois.

La députée n’a pas jugé bon de répondre, puisque cette lettre n’était pas adressée directement à elle, nous dit-on à son cabinet.

Kateri Champagne Jourdain a aussi été mise au fait de la réponse à cette lettre de la PDG du CISSS de la Côte-Nord, Manon Asselin. Elle était en copie conforme. Les médecins n’ont pas eu de retour de sa part.

Mme Champagne Jourdain a décliné la demande d’entrevue du Nord-Côtier. Cependant, par courriel, elle a assuré qu’il s’agit d’un enjeu réel dans la région et que quatre projets sont en cours présentement sur la Côte-Nord, pour un total de 30 places.

Après vérification, ces 30 places sont pour les municipalités de Baie-Comeau, Aguanish et Gros Mécatina. Aucune place n’est prévue pour Sept-Îles.

Dans sa réponse, la députée ajoute que d’autres projets seront en marche prochainement, sans préciser davantage.

« Par ailleurs, pour faire face à la pénurie de main-d’œuvre dans ce secteur, j’ai annoncé, avec la ministre de la Famille, la création d’un projet de service de remplacement chapeauté par le Regroupement des CPE de la Côte-Nord », indique la députée. « Maintenant, c’est certain qu’on veut continuer à développer des places et à être attractifs pour les travailleuses ».