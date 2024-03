Deux nouveaux cas de tuberculose à Uashat mak Mani-utenam en 2024

Le CISSS de la Côte-Nord et le conseil de Uashat mak Mani-utenam appellent à la vigilance concernant la tuberculose. Deux nouveaux cas ont été identifiés dans la communauté depuis le début de l’année 2024.

Les symptômes de la tuberculose active sont une toux de plus de trois semaines, de la fièvre et des sueurs nocturnes. Une fatigue importante, ainsi qu’une perte de poids et d’appétit sont aussi des conséquences de cette maladie.

Si vous avez des symptômes ou des inquiétudes, il vous est recommandé d’appeler rapidement au 418 409-0586 afin de parler avec l’infirmière tuberculose. Les autorités de la santé rappellent qu’il s’agit d’une maladie qui peut entraîner des complications sévères