Manifestation des infirmières de la FIQ, ce midi, devant l’Assemblée nationale

Les membres de la Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec (FIQ) manifesteront samedi dans la Vieille Capitale leur mécontentement, alors qu’il n’y a toujours pas d’entente avec le gouvernement du Québec pour le renouvellement des conventions collectives de la majorité des infirmières du secteur public.

La présidente de la FIQ, Julie Bouchard, doit notamment prendre la parole au point de rassemblement devant le Musée national des beaux-arts du Québec, peu avant midi, avant d’entamer une marche jusqu’à l’Assemblée nationale où les manifestants souhaitent faire entendre leurs revendications.

La FIQ représente plus de 80 000 infirmières, infirmières auxiliaires, inhalothérapeutes et perfusionnistes cliniques œuvrant dans les établissements de santé de la province.

Ce grand syndicat ne faisait pas partie du front commun intersyndical qui représentait 420 000 travailleurs des secteurs publics de la santé et de l’éducation, et dont les leaders de la CSN, de la CSQ, de l’APTS et de la FTQ en sont finalement venus à une entente avec le gouvernement de François Legault après les Fêtes. Les dernières hypothèses de règlement ont été entérinées par les membres en février.

Il y a un mois, la FIQ dénonçait les demandes de «flexibilité» de Québec, qui cachaient selon elle la volonté de procéder à des déplacements forcés d’infirmières, qu’on réaffecte par exemple de la psychiatrie à la chirurgie.

La FIQ était alors en conciliation et n’envisageait pas d’autres journées de grève, comme ce fût le cas en novembre et en décembre.