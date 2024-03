Des agriculteurs nord-côtiers se mobilisent devant le bureau du député Montigny

Un convoi de producteurs agricoles dénonce l’inaction du gouvernement à soutenir le secteur agricole dans un contexte de resserrement économique, d’inflation et de changements climatiques.

Il y a une trentaine de personnes à s’être déplacées devant le bureau du député de René-Lévesque, Yves Montigny, le 15 mars pour espérer un engagement de sa part. Une dizaine de tracteurs y sont également stationnés.

« Il y a une nonchalance et un manque d’implication du gouvernement pour le secteur agricole. Il y a un enjeu au niveau provincial, mais l’impact est encore plus grand sur la Côte-Nord », affirme Daniel Harvey, président de l’Union des producteurs agricoles (UPA) Côte-Nord.

Ce dernier est aussi représentant petits fruits à la Fédération de l’UPA de la Capitale-Nationale–Côte-Nord et explique : « Nos coûts de production sont beaucoup plus élevés qu’ailleurs, même qu’on doit payer pour faire entrer nos fertilisants, par exemple. »

Il ajoute « qu’il faut maintenant payer pour faire sortir notre produit de la Côte-Nord ». Le transport représente 10% des coûts de production. « On a vu que dans le budget, c’est le néant au niveau de la Côte-Nord, surtout au niveau agricole », soutient M. Harvey.

Les programmes gouvernementaux sont malheureusement trop souvent du « mur à mur » pour tout le Québec et ne tiennent pas compte des réalités régionales, selon lui.

Pour les jeunes

Daniel Harvey souhaite que les conditions s’améliorent pour tous les producteurs agricoles, mais surtout pour aider la relève.

« En ce moment, il y a des embûches à tous les niveaux. Moi, je veux aider les jeunes », précise-t-il.

Le contexte actuel est « difficile et peu attrayant pour la relève », mentionne William Guillemet, administrateur relève à l’UPA Côte-Nord et représentant de la Côte-Nord à la Fédération de la relève agricole du Québec.

« Les gens du milieu d’autres régions comprennent. Mais, force est d’admettre que nos politiciens ne comprennent pas », enchérit Daniel Harvey. « Souvent, je me suis fait dire que sur la Côte-Nord, on y a pour chasser et pêcher, mais qu’il n’y a pas d’agriculture qui se fait ici », remarque M. Guillemet.