Optimiser le poste Arnaud : « ça va se faire », dit Fitzgibbon 

L’enjeu d’optimisation de la capacité du poste Arnaud pour le développement de nouveaux projets industriels à Sept-Îles et sur la Côte-Nord est clair pour le ministre de l’Économie, de l’Innovation et de l’Énergie, Pierre Fitzgibbon, qui a confirmé au Nord-Côtier que Québec souhaite aller de l’avant.

Pour le ministre Pierre Fitzgibbon, la Côte-Nord et sa Pointe-Noire font partie des éléments qui permettront de propulser l’économie du Québec.

« Je vois un grand potentiel », a-t-il dit au bout du fil, retenu à Unamen Shipu, faute de conditions météorologiques permettant l’atterrissage d’un avion. « La limitation va être plus au niveau énergétique qu’autre chose, parce qu’on parle d’acier vert. Alouette veut faire de l’expansion, Minerai de fer Québec, ArcelorMittal… on a d’autres projets qui, peut-être, vont se réanimer. Moi, je n’ai jamais perdu confiance en la Côte-Nord. »

Un des éléments entourant l’enjeu énergétique, c’est le poste Arnaud. Les différents intervenants du milieu économique de la région ont fait des représentations, dans la dernière année. Ils ont fait valoir l’importance d’optimiser sa capacité, afin de permettre le développement de projets industriels sur le territoire.

« Le poste Arnaud doit être rehaussé en termes de transport (…). Ça va se faire, ça va prendre des années. On regarde différents projets », a-t-il révélé. « On va composer avec les mégawatts qui sont disponibles, mais effectivement, il va en manquer et Hydro-Québec en a pris conscience », a assuré le ministre.

Dans la file d’attente pour des mégawatts, il y a H2 Green Steel et son projet de complexe d’acier vert de 5 milliards de dollars à Pointe-Noire. Le 31 mars, Québec annoncera les projets bénéficiaires, dans le cadre de sa seconde attribution depuis qu’Hydro-Québec l’a mandaté de faire le tri.

« H2 Green Steel, ce ne sera pas à court terme, c’est sûr », a affirmé Pierre Fitzgibbon. »Je leur ai dit et il va falloir qu’ils regardent l’autoproduction. Nous n’avons pas le transport des mégawatts », a-t-il réitéré.

Hydro-Québec est toutefois bien au fait de cette situation, a insisté le ministre.

« Dans le plan de M. Sebia, qui approvisionne quasiment 185 milliards sur 10 ans, il y en a 40 qui sont pour le transport seulement. C’est clair qu’il faut investir au poste Arnaud et je pense qu’Hydro-Québec le sait aussi. »

Hydro reste vague

De son côté Hydro-Québec reste vague à propos de ses intentions pour le poste Arnaud.

« Le Plan d’action 2035 — Vers un Québec décarboné et prospère d’Hydro-Québec, lancé en novembre dernier, permettra de réduire les gaz à effet de serre, tout en assurant de répondre à la croissance économique de l’ensemble du Québec, dont la Côte-Nord », a répondu Pierre-Antoine Morin, conseiller Relations avec le milieu, chez Hydro-Québec.

Des études de réseau de transport sont en cours, afin de confirmer « une solution globale optimale dans le cadre du Plan d’action 2035 », a-t-il mentionné.

« Dans l’éventualité où des projets d’optimisation de postes seraient précisés, dont le poste Arnaud, de nouvelles communications seront réalisées avec les communautés concernées », a conclu M. Morin.