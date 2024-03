Le prochain budget sera «exigeant et responsable», prévient Eric Girard

Le prochain budget du gouvernement Legault aura comme thème «Priorités à la santé et l’éducation», a fait savoir lundi le ministre des Finances.

À la veille du dépôt, Eric Girard a précisé que son sixième budget sera «exigeant et responsable».

«C’est un budget qui va refléter le travail que nous réalisons au gouvernement pour favoriser d’une part l’accessibilité et la qualité des soins en santé, et d’autre part, un sujet qui me passionne, la réussite éducative des jeunes», a-t-il dit en mêlée de presse dans une école primaire de Longueuil.

En ce sens, M. Girard a annoncé que l’une des mesures budgétaires prévues sera un investissement supplémentaire sur cinq ans de 24 millions $ pour le Club des petits déjeuners et 9 millions $ pour la Cantine pour tous.

Le financement global pour le Club des petits déjeuners passera ainsi à 75 millions $, tandis que celui de la Cantine pour tous à 27 millions $.

M. Girard et son collègue ministre de l’Éducation, Bernard Drainville, ont aussi tous deux annoncé qu’ils feront chacun un don à un organisme d’aide alimentaire différent. La somme proviendra de l’enveloppe discrétionnaire des ministres.

L’élu caquiste a de nouveau rompu avec la tradition qui veut que le ministre des Finances s’achète des souliers à la veille d’un budget. M. Girard l’a abandonnée l’an dernier pour plutôt annoncer qu’il remettait un don de 5000 $ à un organisme de Québec.