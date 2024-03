Rougeole : le Centre de services scolaire du Fer émet des consignes

Avec la hausse des cas de rougeole déclarés dans différentes régions du Québec, le Centre de services scolaire du Fer rappelle l’importance de la vaccination pour les enfants.

Un message a été transmis aux parents, à la demande du ministère de l’Éducation. Des cas sont présentement déclarés dans différentes régions du Québec.

« La rougeole est aussi présente dans de nombreux pays, ce qui permet de penser que le Québec est à risque d’une augmentation de cas pour quelques mois », indique un communiqué transmis aux parents.

Le virus s’attrape en respirant le même air qu’une personne infectée, même sur une distance de plus de 2 mètres. Le virus peut survivre quelques heures en suspension dans l’air et peut se disperser.

« La rougeole est très contagieuse. Elle peut être grave, surtout pour les jeunes enfants, les femmes enceintes et les personnes avec un système immunitaire faible. Il n’y a pas de traitement particulier contre cette maladie », précise-t-on.

Deux doses de vaccin protègent à plus de 95 %.

Tableau explicatif du ministère de la Santé et des Services sociaux.

On demande aux parents de vérifier les carnets de vaccination des enfants afin de s’assurer qu’ils sont protégés.

« Toutes les personnes nées après 1970 et qui n’ont jamais reçu le vaccin contre la rougeole ou qui n’ont jamais eu cette maladie devraient se faire vacciner », mentionne-t-on.

Si un cas de rougeole survient dans un établissement scolaire, toutes les personnes non protégées, enfants et adultes, seront exclues du milieu et devront s’isoler à la maison, prévient le ministère.

Pour recevoir le vaccin gratuit, vous pouvez prendre un rendez-vous sur Clic-Santé ou appelez au 1 877 644-4545.