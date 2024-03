De 15 à 30 cm de neige attendus d’ici mardi matin pour l’est de la Côte-Nord

L’est de la Côte-Nord n’en a pas fini avec la neige. Environnement Canada a émis un avertissement de tempête hivernale lundi matin.

« De la neige laissant une accumulation totale de 15 à 30 centimètres est attendue d’ici mardi matin. Celle-ci sera particulièrement forte ce matin et pourrait s’accumuler à un rythme de 2 à 4 centimètres à l’heure. La neige persistera jusqu’à mardi et des quantités additionnelles s’ajouteront au total déjà reçu », indique Environnement Canada.

On prévoit des conditions hivernales dangereuses pour le secteur de Sept-Rivières et de la Minganie. Les déplacements seront difficiles en raison de l’accumulation rapide de neige et de la visibilité réduite.

Un avertissement de risque de déferlement de vagues et de débordement côtier a également été émis. Des inondations côtières sont possibles le long du littoral, particulièrement lundi après-midi.