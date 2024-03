Les pourparlers continuent sur la réouverture de la pêche au sébaste dans le golfe

Le ministère fédéral des Pêches affirme qu’il continue de recueillir des commentaires sur la manière de rouvrir la pêche au sébaste ce printemps dans le golfe du Saint-Laurent, après un moratoire de près de 30 ans imposé en 1995 face à l’effondrement des stocks.

Le ministère indique dans un communiqué qu’il a terminé jeudi quatre jours de rencontres à Halifax avec le Comité consultatif sur le sébaste.

Ce comité comprend des représentants d’Ottawa, de l’industrie de la pêche et de la transformation, des groupes autochtones, des gouvernements provinciaux et de groupes environnementaux.

Les discussions ont porté sur les limites du total autorisé de capture, la conservation du sébaste et d’autres mesures de gestion de la ressource.

Le ministère affirme que les participants à cette pêche ont jusqu’au 18 mars pour soumettre des commentaires supplémentaires avant de prendre des décisions sur des sujets tels que les limites de capture.

En janvier dernier, la ministre fédérale des Pêches, Diane Lebouthillier, avait annoncé que le moratoire en vigueur depuis 1995 prendrait fin cette année, avec un quota initial minimum de capture total d’au moins 25 000 tonnes de sébaste.

«Nous avons une tâche difficile à accomplir: collectivement, nous devons trouver un moyen d’ouvrir cette pêcherie dans environ trois mois d’une manière qui soit sûre, durable et qui commence à générer un certain rendement économique pour les pêcheurs et leurs communautés», a indiqué le ministère.