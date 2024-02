Le Cégep de Sept-Îles a de grandes ambitions d’aménagement

Le Cégep de Sept-Îles et sa périphérie seront méconnaissables si les fonds sont au rendez-vous pour sa proposition d’aménagement étalée sur dix ans.

Des gradins faits de végétaux pour regarder les courses d’athlétisme, un jardin où l’on peut cueillir des petits fruits pour compléter son lunch, ou un petit feu de foyer extérieur pour se faire des guimauves l’hiver… le grand stationnement d’asphalte et le simple espace gazonné qui composent présentement la façade du Cégep de Sept-Îles pourraient bien être transformés et n’avoir rien à envier aux grands campus de ce monde.

Au début du mois, un projet d’aménagement a été présenté aux employés du Cégep de Sept-Îles. La proposition se chiffre à 20 M$, sur dix ans. Si le Cégep reçoit l’aval du ministère de l’Enseignement supérieur pour sa demande de financement, les travaux de la phase 1 seront lancés à l’été 2025. La directrice des infrastructures, Caroline Côté, est prête pour l’étape des plans et devis.

Pour la phase 1, qui se chiffre à 2,7 M$, il s’agira de la portion à gauche de l’entrée principale du Cégep. Le terrain gazonné non aménagé actuel laissera place à une halte calme et ensoleillée où les étudiants prendront plaisir à se retrouver. Du mobilier permanent et de loisirs et des gradins extérieurs intégrés la composeront la nouvelle esplanade. Ce sera un lieu d’études à l’extérieur, pour la pause, le lunch, ou y lire.

On y retrouvera des gradins de béton intégrés au site, de l’aménagement de végétaux nordiques, des bancs et des tables pour se rassembler ainsi qu’une table de ping-pong dans un design en continuité avec l’aménagement de l’entrée principale.

Cette étape comprendra un réaménagement du stationnement, un stationnement écologique avec la plantation de noues plantées (drains naturels). Une première moitié de la butte gazonnée surplombant la rue de La Vérendrye disparaîtra alors du décor.

« On va définir les détails avec les plans et devis dans les prochains mois, afin que les phases nous laissent avec un site harmonieux entre les réalisations », assure Mme Côté.

La vision de la proposition d’aménagement est que le milieu de vie à l’intérieur se reflète jusqu’à l’extérieur.

Prévoir l’avenir

Les projets ne manquent pas au Cégep, avec notamment la construction en cours du pavillon de recherche et innovation Rio Tinto IOC. L’établissement collégial attend également les réponses, pour le financement de l’agrandissement de son gymnase.

« Ça nous prenait un plan pour prévoir l’avenir », mentionne Caroline Côté, parlant aussi des impacts pour le stationnement. Elle assure qu’il n’y aura pas moins d’espaces pour les véhicules.

La proposition d’aménagement de la périphérie, c’est le fruit d’un travail amorcé en 2022 par la directrice des infrastructures et ses collègues du Cégep de Sept-Îles, en collaboration avec OPTION aménagement et BGLa.

Un atelier de conception intégré s’était tenu à l’automne 2022 pendant deux jours. Il a été question des enlignements à prendre, en présence de plusieurs partenaires, soit la Ville de Sept-Îles, l’UQAC, le CISSS Côte-Nord, les responsables du milieu de vie communautaire pour étudiantes et étudiants autochtones au Québec, ainsi que des étudiants et enseignants du collège.

Le Cégep a des portions de terrains lui appartenant qu’elle prête par emphytéose à des partenaires. Les objectifs derrière la proposition d’aménagement de la périphérie sont notamment de faire du Cégep un campus, un milieu de vie, de répondre aux besoins en enseignement avec de nouveaux bâtiments, d’augmenter la sécurité des usagers avec plus d’espace aux cyclistes et piétons, d’encourager les déplacements actifs (réseau cyclable) et de valoriser le respect de l’environnement.

L’aménagement a aussi été réfléchi en fonction des quatre saisons, en offrant entre autres des espaces confortables et attractifs en situation hivernale.

L’ordre des phases subséquentes à la première sera déterminé en fonction des projets majeurs comme le gymnase.

Initiatives environnementales

Jardin nourricier, forêt boréale, design biophilique (mobilier, infrastructure et aménagement de formes et matériaux présents dans la nature) et réduction des îlots de chaleur (plantation de noues plantées).

Le foyer

– Espace flexible, transformable selon les besoins et activités qui changent au fil du temps et des saisons, avec mobilier (scène extérieure, bancs)

– Aire libre pour activités récréatives et sportives (terrain sportif polyvalent, ex : spikeball, basketball, etc.)

– Espace événementiel multifonctionnel malléable (scène artistique et autres)

– Station chaleureuse (avec foyer pour se réchauffer, selon la saison) et zone d’activités libre hivernale

– Abri à vélos

L’allée

Allée centrale d’accueil, comme dans les campus, partant de la rue de La Vérendrye, traversant le Cégep, et se rendant jusqu’à la piste d’athlétisme

– Sept lieux thématiques pour s’assoir, inspirés des sept îles

– Espaces aménagés sous forme de petit talus avec gazon, banc en béton et pavé

La ruelle

Axe structurant pour piétons/cyclistes entre le Cégep et les pavillons ArcelorMittal et Desjardins

– Expositions éphémères

– Mobilier fantaisie (ex. hamacs, balançoire)

– Se réinvite au gré des étudiants et des partenariats

Jardin boréal

– Jardins composés d’arbustes fruitiers à disposition de tous

– Mobilier pour s’assoir, se regrouper.

– Gradins naturels (fabriqués avec de la végétation) orientés vers la piste d’athlétisme

– Terrasse avec mobilier coloré

Zone halte-garderie

Située à l’arrière du Cégep, près de la partie gauche de la piste d’athlétisme

– Fresque et jeux intégrés à la paroi du conteneur des mines

– Aire de jeux ludiques intégrée à la cour

– Excursion possible par les sentiers aménagés vers le sous-bois