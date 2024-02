Lucien Lessard rend son dernier souffle

Le premier député péquiste et premier ministre de la Côte-Nord, Lucien Lessard, a quitté ce monde le 26 février, entouré de ses proches. Le natif des Bergeronnes a représenté sa région à l’Assemblée nationale pendant 12 ans.

Selon les informations obtenues par le journal Haute-Côte-Nord, l’homme politique est décédé des suites d’une chute qui l’a plongé dans un coma, ce dimanche. Il venait d’avoir 86 ans le 22 février.

Lucien Lessard a débuté sa carrière politique en 1970 alors qu’il a été élu député du Parti québécois dans la circonscription de Saguenay (incluait l’ouest de la Côte-Nord). Il a été réélu en 1973, 1976 et 1981.

Au fil de ses mandats, on lui a attribué des ministères, dont celui des Travaux publics et de l’Approvisionnement dans le cabinet de René Lévesque du 26 novembre 1976 au 6 juillet 1977. Il a aussi été ministre des Transports et ministre du Loisir, de la Chasse et de la Pêche jusqu’au 2 septembre 1982, date de sa démission. Il démissionna comme député 7 jours plus tard, pour des raisons de santé, mettant ainsi fin à sa vie politique.

Le ministre nord-côtier a porté plusieurs dossiers, dont celui du pont sur le Saguenay qui est toujours d’actualité aujourd’hui. Il a aussi joué un rôle dans la fusion Hauterive/Baie-Comeau.

Réalisations

M. Lessard s’est investi dans sa région et participé à de nombreuses réalisations. Il a été membre de l’exécutif du Syndicat des enseignants de la Côte-Nord de 1962 à 1968. Il a fondé le Conseil d’orientation économique de la Côte-Nord en 1965.

Lucien Lessard a aussi œuvré comme conseiller technique de la Fédération des jeunes chambres de commerce du Canada français en 1966 et 1967, puis il en a été le vice-président en 1967 et 1968.

Carrière

Avant son parcours dans le monde politique, le Bergeronnais a travaillé dans le domaine de l’enseignement. Il a été professeur de sciences sociales à Forestville de 1962 à 1967, et à Hauterive (Baie-Comeau) de 1967 à 1970. Il enseigna également la science politique au Cégep de Hauterive.

Après sa période à l’Assemblée nationale, M. Lessard est revenu dans son coin de pays. Il a occupé le poste de directeur général de l’Imprimerie Laizé à Baie-Comeau. De 1983 à 2000, année de sa retraite, il était à la tête du Centre local des services communautaires de Forestville.

Rappelons que Lucien Lessard est né en 1938 aux Grandes-Bergeronnes. Il était le fils de Léon Lessard, commerçant et homme d’affaires, et de Marie Morin.

Source : toutes les informations historiques proviennent de l’Assemblée nationale du Québec