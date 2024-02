Les joueurs d’ÉCJ accusés d’agression sexuelle subiront un procès devant jury

Alex Formenton des Sénateurs d’Ottawa lors d’un match de hockey de la LNH à Philadelphie, le vendredi 29 avril 2022; Le défenseur des Devils du New Jersey Cal Foote avant un match de hockey de la LNH à Newark, N.J., le vendredi 27 octobre 2023 ; Michael McLeod des Devils du New Jersey lors d’un match de hockey de la LNH à Philadelphie, le jeudi 30 novembre 2023 ; Le centre des Flames de Calgary Dillon Dube lors d’un match de hockey de la LNH à Détroit, le dimanche 22 octobre 2023, et le gardien des Flyers de Philadelphie Carter Hart lors d’un match de hockey de la LNH à Uniondale, dans l’État de New York, le samedi 3 avril 2021. Les cinq anciens membres du Mondial canadien Une équipe de hockey junior accusée d’agression sexuelle lors d’un incident survenu en 2018 à London, en Ontario, a choisi d’être jugée par un jury. LA PRESSE CANADIENNE/AP-Matt Slocum, Noah K. Murray, Matt Slocum, Paul Sancya, Corey Sipkin